خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عزیزی با اشاره به نشست اضطراری کمیسیون امنیت ملی به دستور رئیس مجلس:

جوانب مختلف توافق جدید با آژانس ضمن تطبیق با قانون بررسی می‌شود

جوانب مختلف توافق جدید با آژانس ضمن تطبیق با قانون بررسی می‌شود
کد خبر : 1685186
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نشست اضطراری کمیسیون متبوع خود که به دستور رئیس مجلس امروز تشکیل می‌شود، گفت: در این جلسه همه جوانب مفاد توافق با آژانس بررسی و در حضور وزیر خارجه توافق با قانون مجلس مطابقت داده خواهد شد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی با اشاره به نشست فوق‌العاده امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که به دستور دکتر قالیباف رئیس مجلس و به منظور بررسی همه جانبه مفاد توافقنامه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار می‌شود، گفت: قوه مقننه خصوصا کمیسیون امنیت ملی در راستای تحقق بخشیدن به وظایف ذاتی و نظارتی خودش، امروز (شنبه ۲۲ شهریورماه) با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نشست کارشناسی برگزار خواهد کرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهار کرد: چندی پیش مصوبه مجلس در خصوص الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی شورای نگهبان تایید و به دولت ابلاغ شد، با توجه به حساسیت موضوع و تاکید رئیس و نمایندگان مردم بر اجرای دقیق قانون و در راستای رسیدگی به مطالبات مردم و نمایندگان، نشست اضطراری امروز تشکیل می‌شود تا توافق جدید ایران و آژانس به طور دقیق بررسی شود.

وی افزود: مطابق قانون مصوب، حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و همچنین حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی کشورمان در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح ماده (٤) معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم امری ضروری است لذا در نشست امروز توافق امضاء شده جدید با آژانس با قانون مجلس مطابقت داده خواهد شد.

عزیزی تصریح کرد: چنانچه توافق صورت گرفته مطابق قانون باشد، مجلس شورای اسلامی از آن حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و اگر خلاف یا انحراف از قانون رخ داده باشد یا آسیبی به قانون رسیده باشد، بر اساس وظایف نظارتی و مفاد مصرح تبصره ۲ همین مصوبه قوه مقننه اقدام خواهیم کرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم هیچ نگرانی در این راستا نداشته باشند زیرا نمایندگان آنها در قوه مقننه اجازه نخواهند داد تا منافع ملی خصوصا در حوزه هسته‌ای آسیب ببیند، خاطرنشان کرد: در این میان باید یادآور شد مسئولان دولت به ویژه وزارت امور خارجه هر موقع نیاز به ارائه گزارش و توضیح در مورد موضوعی بوده در کمیسیون امنیت ملی حاضر شدند و پاسخگو بوده‌اند؛ ما همچنان این مسیر را برای دفاع از حقوق مردم و مقابله با زیاده‌خواهی‌های دشمنان ادامه خواهیم داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی