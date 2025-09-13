به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» در پیامی در صفحه مجازی ایکس نوشت: «تشکیل اجلاس کنفرانس اسلامی پر از سخنرانی و بدون نتیجه‌ی عملی (همانند نشست شورای امنیت) مساوی است با سفارش تجاوز جدید به رژیم صهیونیستی!

حداقل علیه دیوانگی این رژیم «ستاد عملیات مشترک» تشکیل دهید.

همین تصمیم ارباب این رژیم‌ را بسی نگران می‌کند تا برای ایجاد صلح جهانی و جایزه نوبل! ،دستپاچه، اوامر خود به رژیم صهیونیستی را تغییر دهد.

برای مسلمانان گرسنه و مظلوم فلسطینی که کاری نکردید، حداقل برای جلوگیری از نابودی خودتان تصمیم مختصری بگیرید!»

