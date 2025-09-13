هشدار لاریجانی به دولتهای اسلامی درباره اجلاسهای بینتیجه
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی نسبت به تشکیل اجلاس کنفرانس اسلامی پر از سخنرانی و بدون نتیجهی عملی (همانند نشست شورای امنیت) هشدار داد و گفت: چنین اجلاس هایی مساوی است با سفارش تجاوز جدید به رژیم صهیونیستی!
به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» در پیامی در صفحه مجازی ایکس نوشت: «تشکیل اجلاس کنفرانس اسلامی پر از سخنرانی و بدون نتیجهی عملی (همانند نشست شورای امنیت) مساوی است با سفارش تجاوز جدید به رژیم صهیونیستی!
حداقل علیه دیوانگی این رژیم «ستاد عملیات مشترک» تشکیل دهید.
همین تصمیم ارباب این رژیم را بسی نگران میکند تا برای ایجاد صلح جهانی و جایزه نوبل! ،دستپاچه، اوامر خود به رژیم صهیونیستی را تغییر دهد.
برای مسلمانان گرسنه و مظلوم فلسطینی که کاری نکردید، حداقل برای جلوگیری از نابودی خودتان تصمیم مختصری بگیرید!»