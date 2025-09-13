خبرگزاری کار ایران
حضور خاتمی در مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام جماعتی

حضور خاتمی در مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام جماعتی
پیکر حجت الاسلام محمدعلی جماعتی با حضور سید حسن خمینی و سید محمد خاتمی تشییع شد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز، شنبه ۲۲ شهریور، پیکر حجت الاسلام  محمدعلی جماعتی، از اعضای باسابقه دفتر امام خمینی (س)، با حضور چهره‌های سیاسی و مذهبی در حسینیه جماران تشییع شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی، اعضای بیت امام خمینی (ره) و جمعی از علاقه‌مندان و همراهان آن مرحوم حضور داشتند. نماز میت بر پیکر آن مرحوم توسط حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی اقامه و پیکر آن مرحوم برای خاکسپاری به حرم مطهر امام خمینی منتقل شد.

 

