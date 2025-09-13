حضور خاتمی در مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام جماعتی
پیکر حجت الاسلام محمدعلی جماعتی با حضور سید حسن خمینی و سید محمد خاتمی تشییع شد.
به گزارش ایلنا، صبح امروز، شنبه ۲۲ شهریور، پیکر حجت الاسلام محمدعلی جماعتی، از اعضای باسابقه دفتر امام خمینی (س)، با حضور چهرههای سیاسی و مذهبی در حسینیه جماران تشییع شد.
در این مراسم، حجتالاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، حجتالاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی، اعضای بیت امام خمینی (ره) و جمعی از علاقهمندان و همراهان آن مرحوم حضور داشتند. نماز میت بر پیکر آن مرحوم توسط حجتالاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی اقامه و پیکر آن مرحوم برای خاکسپاری به حرم مطهر امام خمینی منتقل شد.