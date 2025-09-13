جلالی:
منفعت همکاری ایران و روسیه زیاد است
سفیر ایران در مسکو گفت: همکاری اقتصادی ایران و روسیه برای کشورمان منفعت اقتصادی زیادی دارد.
به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی به موضوع "توسعه روابط ایران و روسیه؛ فرصتها و چالشها" پرداخت و به سوالات در این رابطه پاسخ داد. مهمترین محورهای این گفتگو به شرح زیر است:
جلالی در ابتدا درباره هفته اصفهان و این نماد بسیار بزرگ گفت: اصفهان نماد بسیار بزرگی است از تمدن کهن ایرانی و همانطور که شما اشاره کردید با شهر سن پترزبورگ روسیه هم خواهرخواندگی دارند و رفت و آمدهایی بین اصفهان و سن پترزبورگ است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی ، مواضع روسیه چگونه بود ، مواضع روسیه در دفاع مقدس ۱۲ روزه را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی علیه ایران، در همان روز اول شاهد بودیم که روسیه مواضع بسیار محکم و قوی را علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کرد، سه تا بیانیه وزارت امور خارجه روسیه داد و همین طور در شورای امنیت سازمان ملل متحد مواضعی را که روسیه در آن شورای امنیت اتخاذ کرد کاملا مواضع مشخصی است، همین طور در آژانس بین المللی انرژی هستهای؛ روز اول جنگ بود که تقاضا کردند که آقای پوتین با جناب آقای دکتر پزشکیان گفتگوی تلفنی داشته باشند، گفتگوی تلفنی داشتند، روز دوم جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه گفتگوی تلفنی با اقای لاوروف داشتند و همین طور ارتباطات ما با هم برقرار بود که در همین حین جناب آقای عراقچی روزی دوشنبهای که سه شنبه این جنگ خاتمه یافت آمدند به مسکو و با اقای پوتین ملاقات داشتند و همین طور در روزهای بعد از آن جناب آقای لاریجانی تشریف آوردند باز ایشان هم با آقای پوتین ملاقات داشتند وزیر محترم دفاع ما تشریف آوردند تعاملات ما کاملا تعاملات منطقی است و برقرار است.
سفیر ایران در روسیه در پاسخ به این پرسش که چرا تبلیغات ضد روسی چه در فضای سیاسی و چه در فضای رسانهای وجود دارد گفت: در دنیایی زندگی میکنیم که غرب و دیدگاه و رویکرد غرب را کاملا دیدیم، غرب هم قبل از انقلاب درباره مردم ایران جفا کرد با جانبداری یکجانبه از رژیم دیکتاتوری پهلوی و هم بعد از انقلاب رویکرد آن کاملا مشخص است در تفرقه افکنی، در جنگ تحمیلی که بر ما تحمیل کردند، تا حتی ساقط کردن هواپیمای مسافربری ما و بعد تحریمها و تهدیدها و تقریبا هر روز ما با این ادبیات مواجه بودیم. در این بین دو تا اتفاق دارد میافتد که این دو تا اتفاق را باید با هوشمندی به آن دقت بکنیم. اتفاق اول این است که امروز ما داریم میبینیم که یک نوع نظم جدیدی را در دنیا خواهان هستند که این نظم تشکیل بشود. من نمیخواهم بگویم الان این نظم شکل گرفته یا خیلی بزرگنمایی بکنیم، ولی داریم میبینیم مثلا چرا غربیها اینقدر درراره شانگهای موضع دارند؟ چرا درباره بریکس موضع دارند؟ چرا درباره سازمانهای اینگونهای که در دنیا تشکیل میشوند موضع دارند؟ دلیل آن این است که آنها میخواهند این هژمونی غرب کاملا باقی بماند. الان داریم نگاه میکنیم که کشورهایی مثل چین، مثل روسیه، حتی شما اخیرا کشور هند را هم دارید میبینید و کشور برزیل را دارید میبینید و برخی از کشورهای دیگر که اینها دارند در کنار همدیگر قرار میگیرند ملتها هم از این نوع افتضاحاتی که در دنیا غرب به وجود آورده خسته شده اند آنچه ما در غزه داریم میبینیم بحث اسرائیل نیست این صحنه کاملا نشان میدهد که معیارهایی که غرب مطرح میکند معیارهایی است که بر اساس یک نگاه خودخواهانه شکل گرفته است. در این جا دارند تلاش میکنند که این ساز و کار جدیدی که در دنیا دارد شکل میگیرد نظم جدیدی که در دنیا دارد شکل میگیرد این عملا نتواند مستقر بشود و جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین و هند و کشورهای دیگر این اتحاد را نتوانند به وجود بیاورند، نکته دوم برمی گردد به دنیای امروز، دنیای امروز را شما اگر نگاه کنید، ما عملا با غربیها که خیلی ارتباطی نداریم، روابطمان در حد گفتوگوهای انتقادی و همین چیزهایی است که الان برقرار است. خود غرب دارد مدیریت میکند که جمهوری اسلامی ایران منزوی بشود باسایر کشورها هم نتواند ارتباط برقرار کند این طراحی غرب است این را بپذیریم. من یک مثال برای شما بزنم.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه مردم ما کاملا حس کردند که آمریکاییها و اسرائیلیها و غرب یک جنگ کاملا تحمیلی را علیه ملت ایران انجام دادند با هدف تجزیه ایران، نه این که بعد هم اگر نظام را هم تغییر دادند ایرانی باقی بماند. این کاملا روشن است. در همان زمانی که مردم مستحکم میگفتند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل یک دفعه یک عزیزی برادری، یک توئیتی میزند، توئیت میزند، فکر کنم روز چهارم پنجم جنگ بود مبنی بر این که چرا روسیه به ما سوخو ۳۵ نداد؟ و چرا روسیه اس ۴۰۰ نداد؟ یک برادر بزرگوار دیگری همین توئیت را ری توئیت میکند یک باره ادبیات اینها میخواهند به سمت دیگری بروند، من با آن برادر صحبت کردم تلفنی گفتم که به هرحال ببینید، چون خود شما هم در خارج از کشور زندگی میکنید میخواهید فشار روانی را روی آمریکا و اسرائیل کم کنید این توئیتی که زده شده برای کم کردن فشار روانی است میخواهید به ملت ایران بگویید ملت ایران فقط دشمن شما آمریکا و اسرائیل نیست ببینید روسیه هم دشمن شما است و به شما کمک نمیکند و کاری هم انجام نمیدهد گفتم این نکته اول، نکته دوم، تلاش شما بر این است که ما را وادار به واکنش بکنید بیاییم اسرار روابط را در ابعاد نظامی و ... اینها را بگشاییم و بگوییم این کار را هم نمیکنیم، چون اینها مورد سوءاستفاده قرار میگیرد؛ اما فقط یک نکتهای به ایشان گفتم، شاید در سوال شما باشد گفتم اصلا شما بدانید که ایران هیچگاه تقاضای اس ۴۰۰ از روسیه نکرده است.
جلالی درباره ابهاماتی که در محافل رسانهای و سیاسی مطرح است سطح همکاریهای نظامی، اس ۴۰۰ و موضوعات اطلاعات پدافندی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اظهار داشت: آنچه گفته شد، توئیت آن بزرگوار این بود که چرا اس ۴۰۰ نداد؟ و چرا سوخو ۳۵ نداد؟ عزیز دیگری آمدند، ببینید این چیز خوبی نیست، یک عزیزی آمد گفت که سه روز قبل از جنگ، آقای نتانیاهو زنگ میزند به آقای پوتین و میگوید که ما میخواهیم عملیات را شروع کنیم، این کاملا کذب بود، شما میدانید وزارت خارجه روسیه دو صفحه اعتراض به این جملات این عزیز بزرگوار به ما یادداشت داد که شما بر اساس چه مستندی این را گفتید؟ من بعنوان سفیر نمایندگان نظامی که در سفارت تشریف دارند و نمایندگان نظامی روسیه در داخل ایران، همه را ما تفحص کردیم آخر چنین چیزی بود کسی سه روز قبل به ما اطلاع داد؟ مطلقا چنین چیزی نبود، و حتی روسها گفتند اگر شما این حرف را زدید این خلاف است، چون شهروندان ما هم میگویند چرا سه روز قبل اگر بود به ما اطلاع داده نشد که ما بتوانیم خودمان را مثلا صیانت کنیم، دوباره دیدیم یک بزرگوار دیگری که این در تلویزیون بود، آمد در تلویزیون از همکاران دوست داشتنی سابق ما که من بعدا به ایشان زنگ زدم و اعتراض هم کردم ایشان آمد گفت که شب واقعه آقای نتانیاهو زنگ زد به آقای پوتین و گفت کار جمهوری اسلامی تمام است، در حالی که چنین چیزی نبود این هم خلاف واقع است یعنی من به آن دوست عزیزمان شوخی کردم گفتم یا نتانیاهو به شما گفته یا آقای پوتین به شما گفته یا جعل خبر است دیگر، بالاخره ما چنین خبری را نداریم. عزیز دیگری آمدند گفتند که نظام پدافندی ما را روسها لو دادند، این تحلیل است یا اطلاع است؟ فرمودند هم اطلاع است هم تحلیل است، این خیلی حرف بزرگی است یعنی در روابط کشور که امروز ما اساسا روابطمان با روسیه در حال گسترش است گفتوگوهای سطح بالا با همدیگر داریم، مطرح کردن این موضوع خیلی بد است ضمن این که کاهش حیثیتی برای کشور هم هست، چون من از دوستان نظامی هم پرسیدم نظام پدافندی کشور اینگونه نیست که در یک جای ثابتی باشد که اینها بخواهند بیایند حمله کنند و دوستان نظامی هم اصلا رد میکنند اساس چنین ادعایی را که مطرح بشود. یا همان عزیز بزرگوار باز آن سخن را تکرار کردند که اقا اس ۴۰۰ به ما ندادند، اس ۴۰۰ بنده به شما میگویم یک نفر یک سندی بیاورد که جمهوری اسلامی ایران تقاضای اس ۴۰۰ کرده باشد، نه ما تقاضای اس ۴۰۰ نکردیم خود روسها هم به ما گفتند که شما که دارید در فضای رسانهای مطرح میشود در کجا شما آمدید خریدار اس ۴۰۰ باشید که ما اس ۴۰۰ ندادیم؟ به نظر من این روندی که وجود دارد به نفع کشور نیست قبلا هم من عرض کردم ما روسوفیل نیستیم و آنگولوفیل هم نیستیم، ما قربانی و سرباز منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و کشورمان و مردم مان هستیم ما باید منافع ملی مان را پیگیری کنیم در روابط هم قائل نیستیم که ما باید به این طرف تمایل داشته باشیم یا آن طرف، نه واقعا جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها امام بزرگوار، مقام معظم رهبری که بارها فرمودند که ما میخواهیم روابط متوازن با همه جا داشته باشیم شما سخنرانی مقام معظم رهبری را در سمینار سفرا یکی دو سال پیش نگاه کنید، دو سه سال پیش بود ایشان حتی در مورد اروپا هم فرمودند شما بروید گفتوگو داشته باشید ارتباط داشته باشید ما روابطمان منحصر به یک کشور یا دو کشور نیست، اما در دنیای فعلی الان نگاه کنید ببینید، الان ما در موقعیتی قرار داریم که مثلا بحث اسنپ بک مطرح میشود یا بازگشت تحریمها مطرح میشود، در وضعیت فعلی ما باید با چه کسانی ائتلاف کنیم؟ و آیا این ائتلاف شکنی به نفع منافع ملی کشور است؟ یا نیست؟ اگر نیست چرا ما این مسیر را داریم پیگیری میکنیم این به این معنی نیست که روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه یا با چین دارای هیچگونه نقدی نیست، نه من خودم الان سفیر هستم اگر شما یک زمانی مثلا قرار بود ما بیاییم در یک جایی بنشینیم نقد کنیم خود من برای شما نقد میکنم که خیلی جاها بله، ما انتظاراتی داشتیم توقعاتی داشتیم، یا میشد روابط را بهتر پیش برد کما این که شما اگر با روسها هم بروید صحبت کنید همین را مطرح میکنند. روابط اینگونه نیست که در آن نقد وجود نداشته باشد، اما نباید ما روابط را نوعی از بنیان بخواهیم فلج کنیم.
سفیر ایران در روسیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی روسیه چیست، گفت: در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به روسها چراغ سبز بسیار زیادی از غرب نشان داده شد و اینها و اینها خودشان میگویند بارها این را شنیدم از مقامات که ما به سمت غرب میدویدیم، سراسیمه میدویدیم، شما دیگر دیدید فروپاشی شوروی، صف مک دونالد، رفتن به طرف غرب، سیاستهایی که آقای یلتسین در پیش گرفته بود در نگاه به غرب و حتی سیاستهایی که بعد از آن هم آقای پوتین داشت این بود که با غرب باید تعامل کرد و به سمت غرب رفت ما در آن زمان چه کار میکردیم؟ ما بیشترین هزینه را پرداختیم در تقابل با غرب، در تقابل با ناتو، این که امروز در جنوب روسیه ناتویی وجود ندارد بخش زیادی از آن هزینههایی است که جمهوری اسلامی ایران پرداخت. در یک مقطعی روسها میگویند ما به ماهیت غرب پی بردیم، برخلاف شما، مثلا شاید ما را حتی جوان هایمان هم بگویند که شما که با غرب خیلی تعامل نکردید، لذا چطوری مثلا در مورد غرب قضاوت میکنید؟ من خیلی وقتها در صحبتهایی که دارم میگویم باشد فرض کنید ما تعامل نکردیم و از اول آمدیم گفتیم مرگ بر آمریکا، ولی یک کشوری هست در دنیا که قدرت بزرگی است و بسیار متعاملانه با غرب کار کرد. شما ببینید حتی از ۲۰۱۴ که ماجرای اوکراین بوجود میآید انتخابات و به تعبیر روسها میگویند کودتا و آنها میگویند انتخابات، اگر نگاه کنید، در رفتار روسیه دو تا مسیر را پی گرفت، یک مسیر این بود که ما با غرب تعامل کنیم به نتیجه برسیم، جنگ نکنیم، این را به نظر من از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ روسیه پیمود، در کنار آن یک سناریویی داشت به عنوان این که من آماده بشوم برای جنگ، شاید جنگ شد، لذا اقتصادش را مقاوم کرد و ...، من نمیخواهم وارد این بحث بشوم، این بحث خیلی بحث کلانی است پس در یک جایی ما با روسیه به یک جمع بندی رسیدیم در کنار همدیگر قرار گرفتیم، این کنار هم قرا رگرفتن ما یک امری نبود که یک طرف به طرف دیگر آوانس بدهد و یا کوتاه بیاید اصلا بحثهایی که گاهی اوقات در رسانهها مطرح میشود که نشأت گرفته ازیک نوع خود تحقیری است این در مقابل روسیه و چین که بعضیها خودشان را تحقیر میکنند و یا کشور را متهم میکنند این غلط است. ما به این نقطه رسیدیم به یک نقطهای رسیدیم که این رفتار غرب دیگر رفتار قابل تاملی نیست، همان نتایجی که جمهوری اسلامی ایران از رفتار دوگانه غرب و آمریکا گرفت، روسها و چینیها و امروز هندیها و خیلیهای دیگر به همین جمع بندی رسیدند این موجب شد که ما را در کنار همدیگر قرار بدهد این که جمهوری اسلامی ایران عضو بریکس بشود این که جمهوری اسلامی ایران عضو شانگهای بشود این که جمهوری اسلامی ایران بیاید در اتحادیه اقتصادی اورسیا عضو ناظر بشود همه اینها برگرفته از این است که مواضع جمهوری اسلامی ایران و مواضع روسیه خصوصا در عرصه بین المللی بسیار به همدیگر نزدیک شدند.
سفیر ایران در روسیه با اشاره به سازوکار بازگشت تحریم ها گفت: اثر روانی اسنپبک که این روزها مطرح میشود، از واقعیت آن بیشتر است.
سفیر ایران در روسیه با تشریح مواضع روسیه در قبال اسنپبک تاکید کرد روسها از همان ابتدا با اسنپبک مخالف بودند و الان هم مخالفت خود را در مجامع بین المللی اعلام می کنند.
جلالی روابط اقتصادی ایران و روسیه را پایدار و مناسب ارزیابی کرد و گفت:همکاریهای روسیه و ایران در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله کریدور شمال-جنوب و انتقال گاز از مسیر ایران با جدیت در حال اجرا است.