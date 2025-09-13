گودرزی خبر داد:
جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس با عراقچی برگزار می شود
سخنگوی هیات رئیسه مجلس از برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون ملی امنیت با حضور وزیر امورخارجه برای بررسی توافق ایران و آژانس خبر داد و گفت: این نشست عصر امروز شنبه ساعت ۱۷ در مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون ملی امنیت مجلس با حضور وزیر امورخارجه خبر داد و گفت: این جلسه با هدف بررسی توافق ایران و آژانس بین المللی اتمی امروز شنبه ساعت ۱۷ در مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
وی افزود: براساس قانون مصوب مجلس، هرگونه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد.
گودرزی یادآور شد: با هدف نظارت بر رعایت این ماده قانونی و دیگر ابعاد این توافقنامه به دستور رئیس مجلس مقرر شد، کمیسیون امنیت ملی جلسهای با حضو وزیر امور خارجه برگزار کند.
وی افزود: همچنین مقرر شده است؛ این مساله از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.