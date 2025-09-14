ولی داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بیانات ‌اخیر رهبری در جمع دولت‌مردان و توصیه ایشان به دولت در خصوص معیشت مردم گفت: رهبری صحبت‌های‌شان فصل‌الخطاب است و ما می‌بایست در مجلس، دولت و تمام ارکان نظام از این صحبت‌ها تبعیت کنیم. اینکه ما بیاییم صحبت‌های ادعایی را مطرح کنیم و یا شفاهی مدعی شویم که ما پشت رهبری هستیم نمی‌شود ؛ باید ساز و کاری تعریف کنیم تا کلام رهبری در کشور زمین نماند.

نائیب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز مشاهده می‌کنید که در کشور، بسیاری از قوانین تحریم‌های داخلی هستند. به طور مثال در حوزه رسانه با هزار و یک گیر و گور قانونی مواجه می‌شویم و همین را بگیرید و بروید در حوزه کشاورزی، صنعت، تجارت و در هر حوزه‌ای که پا می‌گذارید، با همین مشکلات مواجه هستید.

وی با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهمی که هم دولت و هم مجلس می‌توانند انجام دهند، رفع موانع است، تاکید کرد: قوانین کهنه و ناکارآمد و آیین‌نامه‌های ناکارآمد باید از صفحه قانون حذف شوند.

داداشی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در کشور، بحث اشتغال و معیشت مردم است، اظهار داشت: معیشت مردم چگونه درست می‌شود؟ وقتی که فردی سه تا جوانش بیکار باشد، قطعاً مشکل معیشتی پیدا می‌کند. همه این مسائل ریشه در بحث اشتغال دارد. اشتغال چگونه حل می‌شود؟ اشتغال با حمایت از بخش خصوصی حل می‌شود.جوان برود سرکار بالاخره یک آورده‌ای برای خانواده‌اش سرسفره‌ فراهم می کند.

وی تاکید کرد: وقتی ما قفل به دست بخش خصوصی می‌زنیم و با هزار و یک مانع قانونی و هزار و یک مانع غیرقانونی که پشت بعضی از چیزها قرار دارد، مواجه می‌شوند معلوم است رغبتی برایشان نمی‌ماند، حال نمی‌خواهم سیاه‌نمایی کنم؛ اما در بعضی از دستگاه‌های اجرایی برای بخش خصوصی و افراد که صاحبان مشاغل هستند و تولید انجام می‌دهند مانع‌تراشی می‌کنند و مسائل پشت پرده وجود دارد. قطعا با این روش‌ها نمی‌شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما باید قوانین و آیین‌نامه‌ها را به‌روز اصلاح کنیم و فرایند اشتغال و تولید، بخش‌های کشاورزی، صنعت و تجارت را تسهیل کنیم آن وقت می‌توانیم ادعا کنیم که ما ولایی هستیم. اینکه بخواهیم فقط حرف بزنیم و بگوییم رهبری دستور فرمودند و ما هم صحبت کنیم، کافی نیست. باید هم در مجلس و هم در دولت کار شود.

وی افزود: معتقدم دولت باید به کارشناسان متخصص در ادارات مختلف، نهادها و سازمان‌ها اهتمام داشته و توجه کند. افرادی که پیگیر اشتغال‌زایی و تولید هستند، حمایت شوند.

داداشی درباره اینکه چرا بخش دولتی در همه ادوار احساس می‌کند که بخش خصوصی رقیبش‌ است، گفت: یکی از معضلات و گرفتاری‌های ما در کشور رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی است. بخش خصوصی در کشور ما نونهالی است که توان رقابت با بخش دولتی را ندارد. بخش خصوصی نوجوان است و بخش دولتی پیرمردی توانمند است، عوض اینکه از بخش خصوصی حمایت کنند، می‌آیند از بخش های دولتی حمایت می‌کنند.

وی بیان کرد: به اینکه بخش‌های دولتی یا همان خصولتی طبق قوانین مختلف قانون برنامه ششم یا هفتم باید به بخش خصوصی تبدیل شوند، توجه نمی‌شود، قطعا این رقابت نیست، بلکه نوعی سرکوب بخش خصوصی است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: بله رقابت خوب است، اما چه زمانی؟ زمانی که دو بخش خصوصی هم در کمیت و هم در کیفیت با هم رقابت می‌کنند. قیمت‌شان را پایین می‌آورند، کیفیت‌شان را بالا می‌برند و در عرضه درست رفتار می‌کنند. توجه کنید در رقابت دو بخش خصوصی کیفیت و کمیت محصولات بالا می‌رود. اما این که دولت بخواهد با بخش خصوصی رقابت کند؛ این اسمش رقابت نیست، سرکوب است و بخش خصوصی توان رقابت با بخش دولتی را ندارد.

وی گفت: بر اساس فرامین قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه توسعه هفتم باید بخش‌های دولتی و خصولتی که منتسب به حاکمیت است واگذار شوند و در صف بخش خصوصی قرار گیرند و با این بخش رقابت کنند. بخش خصوصی با بخش خصوصی رقابت کند نه بخش دولتی با خصوصی، لذا این سری موارد باید باشد و نیاز به نظارت مجلس دارد تا قوانین بالا دستی اجرایی شود.

