ورود دیوان محاسبات به بررسی هزینه‌های نامتعارف در شرکت گل‌گهر
با ورود دیوان محاسبات به بررسی هزینه‌های نامتعارف در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط در این شرکت به‌ دقت ارزیابی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با ارائه صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ این شرکت و شناسایی هزینه‌های نامتعارف سفر و مأموریت و حق‌الزحمه خدمات کارشناسی و مشاورین، این نهاد نظارتی در چارچوب ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات، بررسی کامل اسناد و مدارک هزینه‌ای، قراردادهای مشاوره‌ای و خدمات کارشناسی را در دستورکار حسابرسان خود قرارداد.

در این بررسی، انطباق هزینه‌ها با اساسنامه و بودجه مصوب، احراز توجیه اقتصادی، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط به دقت ارزیابی می‌شود.

دیوان محاسبات بر لزوم رعایت الزامات قانونی در هزینه‌کرد منابع شرکت‌های دولتی و تحت مالکیت عمومی تأکید دارد.

