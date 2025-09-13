خبرگزاری کار ایران
واکنش ولایتی به برگزاری اجلاس خاخام‌های صهیونیست در جمهوری آذربایجان

مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب اسلامی به انتشار اخباری درباره تصمیم جمهوری آذربایجان برای میزبانی اجلاس خاخام‌های یهودی، واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبرمعظم  انقلاب اسلامی در واکنش به خبر برگزاری اجلاس خام خام های صهیونیست در جمهوری آذربایجان در صفحه کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:  خبر برگزاری اجلاس خاخام های صهیونیست در یک کشور مسلمان شیعه بسیار مایه تعجب و تاسف است و اینجانب امیدوارم که این خبر درست نباشد. این اولین بار است که این خط‌شکنی توسط حکومت #آذربایجان انجام می‌شود و یک کار ضد اسلامی و ضد حیثیت شیعه در جهان می‌باشد.

این سوال برای همه مسلمانان و کشورهای آزاده جهان مطرح است که این چه حکومتی است که در اوج وحشی گری های رژیم صهیونیستی علیه کشورهای مختلف علی الخصوص #نسل_کشی_بی‌سابقه در #غزه به او کمک رسانی می‌کند و هواپیماهای او را برای حمله به کشورهای دیگر سوخت رسانی می‌نماید؟

مردم غیرتمند آذربایجان و آران و قفقاز قطعاً با این اقدام ضد اسلامی و ضد اعتقاداتشان به اهل بیت علیهم السلام و پایبندی شان به تشیع، ناراضی خواهند شد و این حرکت بی‌منطق و #ضد_اسلامی و انسانی در نهایت به زیان آذربایجان خواهد بود و به جایی هم نخواهد رسید.

 

