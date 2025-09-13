خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت معاون اول قوه قضاییه درپی درگذشت ابوی و والده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی

پیام تسلیت معاون اول قوه قضاییه درپی درگذشت ابوی و والده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی
کد خبر : 1685032
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول قوه قضاییه درپی درگذشت ابوی و والده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در پی درگذشت ابوی و والده حجت‌الاسلام والمسلمین براتی زاده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی پیام تسلیتی صادر کرد.

‎متن این پیام به شرح ذیل است:

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حجت‌الاسلام و المسلمین براتی زاده، رئیس ‎کل دادگستری محترم خراسان شمالی ضایعه فقدان ابوی ارجمندتان و والده مکرمه بزرگوارتان موجب تالم خاطر شد. اینجانب با ابراز همدردی، این مصیبت را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت و از درگاه خداوند منان برای آنان رحمت و آمرزش الهی و برای شما و خانواده گرامیتان صبر و بردباری مسألت می‌نمایم.

حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی