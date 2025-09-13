پیام تسلیت معاون اول قوه قضاییه درپی درگذشت ابوی و والده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در پی درگذشت ابوی و والده حجت‌الاسلام والمسلمین براتی زاده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی پیام تسلیتی صادر کرد.

‎متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حجت‌الاسلام و المسلمین براتی زاده، رئیس ‎کل دادگستری محترم خراسان شمالی ضایعه فقدان ابوی ارجمندتان و والده مکرمه بزرگوارتان موجب تالم خاطر شد. اینجانب با ابراز همدردی، این مصیبت را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت و از درگاه خداوند منان برای آنان رحمت و آمرزش الهی و برای شما و خانواده گرامیتان صبر و بردباری مسألت می‌نمایم.

حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه

انتهای پیام/