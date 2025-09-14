جلالیزاده در گفتوگو با ایلنا:
برخی به دنبال تحمیل اندیشههای قرون وسطایی خود بر جامعه هستند
عدهای منافعشان در تحریم و بستن فضای سیاسی اجتماعی کشور است
یک فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به برخی تندروی ها در کشور گفت: به نظر من، دولت باید با قاطعیت تصمیم بگیرد که هیچ تفاوتی بین استانها وجود ندارد. اگر به طور مثال مردم یک شهر یا یک استان بهطور آزادانه در فضای باز فعالیت میکنند، سایر مردم در استانهای دیگر نیز باید همین حق را داشته باشند. قرار نیست عدهای در فشار و تنگنا قرار بگیرند و عدهای هم بهدلخواه خود عمل کنند و برای اینکه افکار خود را به جامعه تحمیل کنند هر روز با جمع کردن ۲۰ الی ۳۰ نفر قدرت نمایی کنند به نظر من این گونه برخوردهای ضعیف در برابر فشارها و انحصارها بهضرر مصالح و منافع کشور خواهد بود.
جلال جلالیزاده فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به برگزاری تجمع در مخالفت با توافق ایران با آژانس و همچنین ممنوعیت صدور مجوز کافه در قم در پاسخ به این سوال که به نظر شما در حال حاضر این نوع رفتارها و فعالیتها چه تاثیری میتواند برعدم انسجام ملی داشته باشد، گفت: وضعیت جامعه ما و تغییرات و تحولات صورتگرفته در ایران و جهان، نشاندهنده اراده و حرکتی است که مردم بهدنبال پیشرفت و تحول در جامعه هستند، تا بتوانند نیازهای مادی و معنوی خود را برآورده کنند.
وی ادامه داد: به همین دلیل، اگر به وضعیت کنونی جامعه نگاهی بیندازیم، شاهد تغییرات قابلتوجهی نسبت به گذشته خواهیم بود. آگاهی مردم افزایش یافته و اکثریت جامعه به دنبال رفاه و آسایش هستند. با این حال، افراد قلیل و معدودی هستند که تلاش میکنند اندیشههای ارتجاعی و قرون وسطایی خود را بر جامعه تحمیل کنند. این افراد با آزادی عمل، رفتارهایی را در جامعه انجام میدهند که مورد پذیرش عمومی نیست.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: کشور ما به مدت چهل سال است که تحت تأثیر افکار برخی از افراد ناآگاه به مصالح کشور و مردم قرار گرفته است. این تندرویها باعث شده که کشور صد سال به عقب برگردد. در حالی که جهان به سرعت به سمت پیشرفتهای صنعتی و فناوری حرکت میکند، اما بهدلیل سیاستهای نادرست و زورگویی برخی افراد که منافعشان در تحریم و بستن فضای سیاسی اجتماعی کشور است، مردم دچار سختی هستند و این شرایط منجر به مهاجرت روزافزون مردم به کشورهای دیگر شده است؛ بهطوری که حدود ۹.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از آن خارج شدهاند. این مهاجرتها بهویژه شامل سرمایههای انسانی و اقتصادی کشور است و نتیجه زورگویی گروهی کوچک است که شاید به یک صدم جمعیت کشور هم نرسند.
جلالیزاده گفت: هیچ کسی در دنیا نمیتواند به بهانههای مختلف، رفاه و خواستههای مردم را نادیده بگیرد. در حال حاضر، مردم با کمبود امکانات تفریحی و سرگرمی مواجهاند و در شرایطی که با گرانی و تورم دست و پنجه نرم میکنند، فشارهای اجتماعی و سیاسی بیشتر میشود و این امر میتواند به نارضایتی عمومی جامعه منجر شود. جامعه توان تحمل این فشارها را ندارد.
وی با اشاره به برخی محدودیتها در برخی از استانها مانند عدم برگزاری کنسرت و یا عدم صدور مجوز راه اندازی کافه در برخی از شهرها و استانها ادامه داد: این وضعیت نشاندهنده ضعف دولت و عدم کارایی آن در اجرای قوانین است. اگر هر منطقهای مانند مشهد بخواهند خود را حاکم یک استان دانسته و امر و نهی کنند و قوانین کشور را نادیده بگیرد، بهطور حتم به سمت واگرایی پیش خواهیم رفت که این امر خسارتهای زیادی به کشور وارد میکند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: به نظر من، دولت باید با قاطعیت تصمیم بگیرد که هیچ تفاوتی بین استانها وجود نداشته باشد. اگر به طور مثال مردم یک شهر یا یک استان بهطور آزادانه در فضای باز فعالیت میکنند، سایر مردم در استانهای دیگر هم باید همین حق را داشته باشند. قرار نیست عدهای در فشار و تنگنا قرار بگیرند و عدهای هم بهدلخواه خود عمل کنند و برای اینکه افکار خود را به جامعه تحمیل کنند هر روز با جمع کردن ۲۰ الی ۳۰ نفر قدرت نمایی کنند به نظر من این گونه برخوردهای ضعیف در برابر فشارها و انحصارها بهضرر مصالح و منافع کشور خواهد بود.