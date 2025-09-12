خبرگزاری کار ایران
عراقچی:

احتمالا جلسه دیگری با کالاس تشکیل شود

وزیر خارجه ایران گفت: احتمالا جلسه دیگری با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل شود، البته منوط به این هست که اروپا تصمیم خودش را بگیرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره گفت‌وگوها با «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: مذاکرات در قاهره بسیار جدی بود و مذاکراتی که بعد از جنگ صورت می‌گیرد که لحظه به لحظه‌اش تصویر شهدا از جلوی چشمان آدم رد می‌شود، مذاکرات آسانی نیست و جای خندیدن هم نیست.

 وزیر خارجه ایران درباره احتمال گفت‌وگو با «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است: احتمالا جلسه دیگری با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل شود، البته منوط به این هست که اروپا تصمیم خودش را بگیرد.

