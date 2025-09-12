احتمالا جلسه دیگری با کالاس تشکیل شود

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره گفت‌وگوها با «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: مذاکرات در قاهره بسیار جدی بود و مذاکراتی که بعد از جنگ صورت می‌گیرد که لحظه به لحظه‌اش تصویر شهدا از جلوی چشمان آدم رد می‌شود، مذاکرات آسانی نیست و جای خندیدن هم نیست.