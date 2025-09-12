خبرگزاری کار ایران
«بی‌طرفی» در قبال نسل‌کشی پذیرفته نیست

سخنگوی وزیر امور خارجه در پیامی با رد تعمیم اصل «بی‌طرفی در جنگ» به نسل‌کشی در حال وقوع در فلسطین اشغالی، نوشت:«در زمان جنگ، بی‌طرفی به معنای بی‌تفاوتی نیست».

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزیر امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با رد تعمیم اصل «بی‌طرفی در جنگ» به نسل‌کشی در حال وقوع در فلسطین اشغالی، نوشت: «در زمان جنگ، بی‌طرفی به معنای بی‌تفاوتی نیست»؛ قبول!

وی افزود: اما «جنگ» با «نسل‌کشی» تفاوت بنیادی دارد؛ نمی‌توان «بی‌طرفی در زمان جنگ» را به وضعیت نسل‌کشی آشکاری که طی دو سال گذشته در پیش چشم همگان در حال ارتکاب است تعمیم داد. انسان‌دوستی حقیقی مستلزم شجاعت اخلاقی برای ابراز انزجار از جنایات شنیع و مطالبه حساب‌کشی از جنایتکاران است.

