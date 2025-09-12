به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزیر امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با رد تعمیم اصل «بی‌طرفی در جنگ» به نسل‌کشی در حال وقوع در فلسطین اشغالی، نوشت: «در زمان جنگ، بی‌طرفی به معنای بی‌تفاوتی نیست»؛ قبول!