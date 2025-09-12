تسلیت معاون اول رئیسجمهور در پی درگذشت حجت الاسلام والمسلمین جماعتی
در پی درگذشت حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی جماعتی از اعضای دفتر بیت امام خمینی(ره)، معاوناول رئیسجمهور در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
انالله و اناالیه راجعون
درگذشت حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی جماعتی، از یاران صمیمی و خدمتگزار امام خمینی(ره) و از اعضای دفتر ایشان، موجب تاثر و تاسف شد.
آن روحانی نواندیش، زندگی خود را در راه پشتیبانی از انقلاب اسلامی، همراهی با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از آرمانهای رهبر فقید انقلاب اسلامی گذراند و یاد و نام نیکشان در خاطر یاران راستین انقلاب ماندگار خواهد بود.
اینجانب این سوگ را به خاندان گرامی جماعتی، بستگان، شاگردان و دوستداران آن فقید سعید و به ویژه به بیت معزز امام خمینی(ره) تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.