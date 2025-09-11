بیانیه جبهه اصلاحات ایران در محکومیت تجاوز نظامی اسرائیل به پایتخت قطر

به گزارش ایلنا در متن این بیانیه آمده است؛

به نام خدا

مردم آزاده ایران، ملت‌های عدالت‌طلب و صلح‌خواه جهان

جبهه اصلاحات ایران، تجاوز نظامی رژیم اسرائیل به پایتخت کشور قطر و نقض آشکار حاکمیت ملی این کشور و ترور چندتن از اعضای دفتر سیاسی حماس را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کند. این اقدام خصمانه و تروریستی، حلقه‌ای دیگر از زنجیره سیاست‌های تجاوزکارانه، غیرقانونی و ضدانسانی رژیمی است که پیش‌تر نیز به‌ واسطه جنایات جنگی و اعمال تبعیض نژادی در محاکم بین‌المللی به عنوان رژیمی جنایتکار و آپارتاید شناخته شده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر، با ارتکاب جنایات فجیع در غزه و به خاک و خون کشیدن بیش از شصت هزار غیرنظامی بی‌گناه، نشان داده است که نه یک بازیگر مسئول و متعهد به حریم و قوانین بین المللی بلکه با پشتوانه قدرت و حمایت آمریکا، عنصری بحران‌زا و تهدیدکننده برای صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی است. این رژیم می‌کوشد از رهگذر سیاست‌های نظامی‌گرایانه و سلطه‌جویانه، خود را ‌به عنوان "ژاندارم منطقه" تحمیل کرده و طرح‌هایی چون "پیمان ابراهیم" را بر ویرانه‌های حقوق ملت فلسطین بنا کند.

جبهه اصلاحات ایران بر این باور است که در برابر چنین روند خطرناکی، بازتعریف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه همگرایی و همکاری سازنده با کشورهای کلیدی جهان اسلام، به ویژه عربستان، ترکیه و مصر، بیش از هر زمان ضروری و راهبردی است. تنها از رهگذر تشکیل یک بلوک هماهنگ منطقه‌ای می‌توان در برابر توسعه‌طلبی اسرائیل ایستادگی کرد و از حقوق مردم فلسطین در مسیر تشکیل دولتی مستقل و برخوردار از حاکمیت ملی دفاع نمود.

این بلوک می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی ــ به ویژه از طریق اعمال فشار هماهنگ بر حامیان رژیم اسرائیل و استفاده از ابزارهایی چون تحریم‌های انرژی و نفتی ــ این رژیم را در انزوای بین‌المللی قرار دهد و هزینه اقدامات تجاوزکارانه و تروریستی آن را به طور ملموس افزایش دهد. تجربه‌های اخیر نشان داده است که متأسفانه مذاکره و گفت‌وگو بارها قربانی سیاست‌های جنگ‌افروزانه و عملیات نظامی اسرائیل شده است. جبهه اصلاحات ایران این روند را در تضاد آشکار با منافع مردم منطقه می‌داند و بر ضرورت صیانت از دیپلماسی به‌عنوان تنها مسیر پایدار صلح تأکید می‌کند.

ما همچنین از دولت‌ها و ملت‌های اسلامی و عربی می‌خواهیم با اعمال فشار سیاسی بر قدرت‌های بزرگ، به ویژه ایالات متحده آمریکا، آنان را به اجرای بی‌قید و شرط قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین وادار سازند؛ زیرا تنها در این چارچوب است که می‌توان به مهار بحران‌های منطقه‌ای، استقرار صلحی پایدار و تأمین امنیت جمعی دست یافت.

جبهه اصلاحات ایران ضمن اعلام همبستگی با ملت قطر و حمایت قاطع از مردم مظلوم فلسطین، هشدار می‌دهد که تداوم سیاست‌های سلطه‌جویانه رژیم اسرائیل، نه‌ تنها صلح و ثبات خاورمیانه، بلکه امنیت بین‌المللی را نیز به شدت تهدید خواهد کرد.

جبهه اصلاحات ایران

۲۰ شهریور ۱۴۰۴

