حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره فرونشست در استان اصفهان که اخیرا هم شاهد آن بودیم، گفت: بحث فرونشست در شهر اصفهان در حال رقم زدن اتفاقات بدی است که دلیل اصلی آن، عملاً عدم جاری بودن رودخانه زاینده‌رود است. چندسالی است که این رودخانه در بیش از ۹۰ درصد روزهای سال، خشک است و این موضوع فشار زیادی به آب‌های زیرزمینی وارد کرده و منجر به برداشت‌های اضافی از این منابع شده است که نتیجه آن فرونشست شده است.

وی با بیان اینکه فرونشست در بسیاری از دشت‌های کشور در حال رخ دادن است اما هیچ کدام در مناطق مسکونی نیست، ادامه داد: متأسفانه، در اصفهان فرونشست‌هایی در مناطق مسکونی در حال وقوع است. متعاقب آن در مجلس، ما چندین بحث را داریم. اولین راه‌حل، بحث جاری شدن و احیای رودخانه زاینده‌رود است که پیگیری‌های مختلفی در این زمینه انجام شده است.

یزدیان گفت: برخی پروژه‌های تأمین آب باید توسط دولت اجرا شود، اما متأسفانه این پروژه‌ها با موانعی از قبیل مشکلات مجوزها و تأمین منابع مالی در دولت مواجه شده‌اند.

نماینده مردم اصفهان گفت: جلسات مفصل و مکرری با مسئولین وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه داشته‌ایم. نمی‌خواهم خیلی امیدوارکننده صحبت کنم، اما به هر حال، چند پروژه مانند پروژه کوهرنگ سه که سال‌ها خوابیده و تعطیل شده بود، اکنون در حال فعالیت است و پروژه تأمین آبی که از آب‌های جنوبی در حال پیگیری است، ان‌شاءالله مجوزهای لازم را دریافت کند و عملیات اجرایی‌اش تسریع شود.

یزدیان تصریح کرد: در بحث اضافه برداشت‌ها نیز، ما در کمیسیون کشاورزی مجلس برای کل کشور پیگیری‌هایی داریم و حوضه زاینده‌رود نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف این است که بتوانیم از برداشت‌های غیرقانونی از آب‌های زیرزمینی جلوگیری کنیم و با اعمال تعرفه و جرایم، بتوانیم از این طریق از فرونشست جلوگیری نماییم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات در حوضه زاینده‌رود که بسیار مهم هم است، بحث اضافه برداشت‌ها در بالادست حوضه آبریز است که این اضافه برداشت‌ها مانع از جاری شدن آب در پایین‌دست زاینده‌رود و محدوده شهر اصفهان می‌شود. این موضوع از پیگیری‌هایی بوده که مکرر انجام داده‌ایم و روز سه شنبه هفته گذشته هم جلسه‌ای در سطح شورای امنیت کشور در این زمینه برگزار شد تا محدودیت‌هایی برای برداشت آب ایجاد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این محدودیت‌ها هم شامل استان اصفهان و هم استان چهارمحال و بختیاری می‌شود. یعنی برای ما در این موضوع هیچ تفاوتی ندارد و هر نوع برداشت غیر قانونی، غیرمجاز و بیش از پروانه در بالادست رودخانه چه در استان اصفهان و چه در سایر استان‌ها باید محدود شود.

وی تاکید کرد: از وزارت نیرو درخواست کرده‌ایم که با قطع برق این پمپاژها، از این برداشت‌ها جلوگیری شود تا آب بتواند در رودخانه زاینده‌رود جریان پیدا کند. طبق گزارش‌هایی که داریم، نزدیک به ۱.۸ برابر آنچه که مجاز بوده، امسال از ابتدای سال در بالادست حوضه زاینده‌رود برداشت شده است. با توجه به خشکسالی‌ها، سهمیه‌هایی برای بالادست تعیین شده بود که متأسفانه از آن سهمیه‌ها عدول شده و نتایج آن را در آب شرب پایین‌دست و همچنین در کشاورزی و در سال آبی آینده در پایین دست حوضه آبریز مشاهده خواهیم کرد.

یزدیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره قانون فرونشست گفت: در حالت کلی، بحث فرو نشست نیز به مجلس آمده و ان‌شاءالله کار نهایی خواهد شد تا بتوانیم هر چه زودتر آن را به صحن ببریم و متولی فنون در کشور و وظایف مربوطه را مشخص کنیم. در این زمینه، مسئولیت‌ها بین دستگاه‌های مختلف به تفکیک وظایف مشخص شده است. کمیسیون در حال کار کردن روی آن است.

وی همچنین درباره انتقال آب از دریای عمان به اصفهان گفت: پروژه‌ای که برای انتقال آب برای اصفهان تعریف شده است از دریای عمان است یعنی آب در آنجا شیرین شده و به سیرجان و پس از آن به اصفهان منتقل می‌شود. خط انتقال از اصفهان تا سیرجان کامل شده و بیش از ۷۰۰ کیلومتر کار بزرگی انجام شده است. اما هنوز در بحث آب شیرین‌کن و خط انتقال از دریای عمان تا سیرجان، مشکلاتی وجود دارد و صنایع بزرگ نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند. به صورت موقت، از آبی که صنایع استان یزد و کرمان از خلیج فارس تا سیرجان آورده‌اند، آب خریداری می‌شود که صرفاً برای مصرف صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه، پالایشگاه و ذوب‌آهن استفاده خواهد شد. دیگر صنایع نیز در حال مذاکره هستند تا اگر بتوانند، آب آن‌ها را نیز تأمین کنند.

این نماینده اصفهان گفت: با توجه به تأمین آبی که از این طریق به صنایع منتقل می‌شود، حجم آب قابل توجهی نیست و در حال حاضر به مصرف صنایع می‌رسد. بنابراین، نمی‌توانیم امید داشته باشیم که با این مقدار آب محدود، به‌طور مؤثر از فرونشست جلوگیری شود. هرچند این موضوع بی‌تأثیر نیست و به‌خصوص صنایع از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند و در درازمدت تأثیر آن بر فرونشست قابل توجه خواهد بود. اما در سال‌های اول، اثر محسوس و قابل توجهی در مورد زاینده‌رود نخواهیم داشت. باید توجه داشته باشیم که این آب از منابع بسیار گران‌قیمتی تأمین می‌شود و از لحاظ اقتصادی هزینه‌بر است و محدودیت‌های خاص خود را دارد.

وی درباره تهدیدات فرونشست در شهر و استان اصفهان تاکید کرد: استان اصفهان و شهر اصفهان و به‌ویژه شهرستان‌ها تهدیدات جدی را از لحاظ جمعیتی تجربه می‌کند. اگر تصمیمات درستی در زمینه احیای زاینده‌رود اتخاذ نشود، در سال‌های آینده با مشکلات سکونتگاهی مواجه خواهیم شد و می‌تواند در چند سال آینده اصفهان را خالی از سکنه کند. همچنین این وضعیت می‌تواند بر زیرساخت‌های اقتصادی تأثیر بگذارد، زیرا بسیاری از کسب‌وکارها به زاینده‌رود وابسته هستند.

یزدیان گفت: در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ مدرسه در استان به دلیل فرونشست تخلیه شده‌اند که این موضوع فشار زیادی به دیگر مدارس وارد می‌کند. برخی منازل مسکونی و زیرساخت‌ها نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. این مسائل باید توسط مدیران و مسئولان کشور به‌خوبی درک و تبیین شود تا بتوانند تصمیمات مقتضی بگیرند و از مشکلاتی که ممکن است برای تمدن چند هزارساله اصفهان به وجود آید، جلوگیری کنند. همچنین، آثار تاریخی بزرگ اصفهان، مانند مسجد سید، تحت تأثیر فرونشست قرار گرفته‌اند و این سرمایه‌ها به سختی قابل جبران هستند.

