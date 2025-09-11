به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صبح امروز (پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴) در جریان سفر یک‌روزه به استان اردبیل و در نشست توسعه عدالت آموزشی این استان، ضمن تسلیت مجدد شهادت جمعی از هموطنان در تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، تأکید کرد:فرزندان ایران‌زمین معدنی از طلا بلکه باارزش‌تر از آن هستند؛ فقط باید کسی این معدن را بکاود و به ظهور برساند.

وی افزود: اگر بتوانیم پتانسیل بچه‌ها را به عمل تبدیل کنیم، فردا مملکتی در عالی‌ترین شکل ممکن خواهیم داشت و اگر نتوانیم، در بدترین وضعیت قرار خواهیم گرفت.

پزشکیان افتتاح جاده، سد و پروژه‌های عمرانی را کافی ندانست و تصریح کرد: خبر اصلی در استعدادها و ظرفیت‌های انسانی نهفته است. باید روی انسان‌ها سرمایه‌گذاری کنیم تا توانمندی‌هایشان بروز یابد.

رئیس‌جمهور با ابراز تأسف از عدم ظهور بسیاری از توانمندی‌ها در کشور گفت:اگر آموزش‌های مدرسه با دیدن، شنیدن، گفتن و عمل کردن همراه شود، یادگیری ماندگاری ایجاد خواهد شد و روزبه‌روز افراد را توانمندتر می‌کند.

وی با انتقاد از نبود هم‌افزایی در جامعه ادامه داد:متأسفانه یاد نگرفته‌ایم نیروها و توانمندی‌های خود را هم‌افزا کنیم. همین نگاه باعث می‌شود جمع شدن ما به جای همگرایی، تفرقه ایجاد کند.

پزشکیان مدرسه و دانشگاه را محل تربیت آینده‌سازان کشور دانست و افزود:فرزندان ما باید ببینند و تجربه کنند تا بیاموزند. مدارس نخبه نباید فقط افراد تک‌بعدی پرورش دهند که به کشور خود باور ندارند و فکر می‌کنند باید از ایران بروند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر آموزش مهارت‌های پایه به دانش‌آموزان گفت:باید دست‌کم پنج مهارت را به بچه‌هایمان بیاموزیم؛ حل مسأله، کار تیمی، ساختارسازی، توان ارتباط و مهارت مدیریتی.

وی خطاب به مدیران آموزش‌وپرورش اردبیل اظهار داشت:کارهایی که با مشارکت مردم انجام شود ارزشمند است. باید تیم‌ها را تشکیل دهیم و فرزندان خلاق و دردمند مشکلات کشور را به میدان بیاوریم. در این صورت، تمام مدارس را می‌توان در یک سال ساخت.

پزشکیان در پایان با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز گفت:باید کیفیت آموزش ارتقا یابد. دنیا در حال تغییر است و ما هم باید آموزش خود را تغییر دهیم. هیچ منطقه‌ای نباید بدون مدرسه بماند و علاوه بر ساخت مدرسه، کیفیت آموزشی و ابزار نوین نیز باید به‌روز شود.

