در دیدار معاون وزیر دادگستری با نمایندگان اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تاکید شد

لزوم تعامل سازنده فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور با دستگاه‌های نظارتی

معاون وزیر دادگستری با نمایندگان اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی وزارت دادگستری، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری میزبان نمایندگان اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور بود. 

در این نشست مهم‌ترین چالش‌های اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور در دیدار نمایندگان این اتحادیه با معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری بررسی شد. 

عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در این نشست، عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قابل تقدیر و ارزشمند برشمرد و بر ضرورت بررسی کارشناسی مسایل و چالش‌های این اتحادیه تاکرد کرد. 

وی تعامل سازنده میان اتحادیه و دستگاه‌های نظارتی و بخصوص سازمان تعزیرات حکومتی را ضروری عنوان کرد و گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتحادیه متولی آن، یکی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند کشور در نظام توزیع و بازاررسانی کالا است و حمایت از این اتحادیه می‌تواند به نظام هدفمند کنترل قیمت‌ها و پیشگیری از سوء استفاده سودجویان کمک کند. 

نمایندگان اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این نشست با تأکید بر نقش این اتحادیه در حمایت از تولید ملّی، ایجاد اشتغال و توسعه نظام توزیع مدرن کالا، پیشنهاداتی را برای بهبود کارکردها و تعامل سازنده این اتحادیه با دستگاه‌های نظارتی مطرح کردند که از جمله آن‌ها اختصاص شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه با هدف کاهش مشکلات و تسریع در فرایند رسیدگی بود.

