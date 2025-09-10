به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری میزبان نمایندگان اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور بود.

در این نشست مهم‌ترین چالش‌های اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور در دیدار نمایندگان این اتحادیه با معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری بررسی شد.

عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در این نشست، عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قابل تقدیر و ارزشمند برشمرد و بر ضرورت بررسی کارشناسی مسایل و چالش‌های این اتحادیه تاکرد کرد.

وی تعامل سازنده میان اتحادیه و دستگاه‌های نظارتی و بخصوص سازمان تعزیرات حکومتی را ضروری عنوان کرد و گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتحادیه متولی آن، یکی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند کشور در نظام توزیع و بازاررسانی کالا است و حمایت از این اتحادیه می‌تواند به نظام هدفمند کنترل قیمت‌ها و پیشگیری از سوء استفاده سودجویان کمک کند.

نمایندگان اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این نشست با تأکید بر نقش این اتحادیه در حمایت از تولید ملّی، ایجاد اشتغال و توسعه نظام توزیع مدرن کالا، پیشنهاداتی را برای بهبود کارکردها و تعامل سازنده این اتحادیه با دستگاه‌های نظارتی مطرح کردند که از جمله آن‌ها اختصاص شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه با هدف کاهش مشکلات و تسریع در فرایند رسیدگی بود.

