عراقچی: توقف جنایات رژیم صهیونیستی مستلزم وحدت و هماهنگی عملی کشورهای منطقه است

وزیر امور خارجه ایران، تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه قطر را تعرض آشکار علیه اصول و مبانی بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و بر ضرورت اقدام قاطع کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مواخذه و بازخواست رژیم صهیونیستی به‌خاطر نقض‌های مستمر و فاحش موازین بین‌المللی تاکید کرد.

عراقچی با اشاره به ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، تجاوزات و اقدامات تروریستی مکرر علیه لبنان و سوریه و یمن، هجوم جنایتکارانه علیه ایران و اکنون تعرض نظامی به قطر، رژیم صهیونیستی را تهدیدی واقعی و آنی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و تاکید کرد توقف جنگ‌افروزی و جنایات رژیم صهیونیستی مستلزم وحدت و هماهنگی عملی کشورهای منطقه، از جمله با قطع هرگونه روابط اقتصادی و دیپلماتیک با این رژیم است.

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر ضمن تقدیر از پیام‌های همبستگی و حمایت جمهوری اسلامی ایران در عالی‌ترین سطوح، بر ضرورت هوشیاری و وحدت نظری و عملی کشورهای اسلامی و منطقه با خطرات ناشی از رفتارهای مجرمانه و قانون‌شکنی رژیم صهیونیستی تاکید کرد و تصریح نمود که دولت قطر همه تدابیر لازم را برای صیانت از امنیت ملی قطر در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی اتخاذ خواهد کرد.