وی افزود: هدف از این عفو معیاری این است که در این مقطع که ولادت پیامبر رحمت (ص) است، رویکرد ما رحمت، مهرانگیزی، وحدت و همدلی باشد. همچنین پیروزی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی هم در این رابطه تاثیر داشته است.

معاون قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه در کنار برخورد قاطع مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه، همواره تاکید دارند که با کسانی که آسیب و تهدیدی برای امنیت جامعه نیستند با رافت و مهربانی رفتار شود به همین جهت این معیارها تنظیم و به تایید ریاست قوه قضاییه رسید و پس از آن به محضر مقام معظم رهبری تقدیم و مورد تایید ایشان قرار گرفت.

وی یادآور شد: بر اساس این عفو، محکومان امنیتی که ظرف ۵ سال از قطعیت محکومیتشان می‌گذرد و هیچگونه موضع‌گیری خلاف منافع کشور نداشته باشند و در جهت منافع دشمنان کشور اقداماتی انجام نداده باشند مشمول این عفو قرار می‌گیرند. همچنین محکومانی که در زمان ارتکاب به جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، مردان بالای ۷۰ سال و زنان بالای ۶۰ سال که تحمل کیفر زندان برای آنها سخت باشد نیز مشمول این عفو خواهند شد.

مظفری تاکید کرد: محکومان دارای بیماری صعب‌العلاج و یا لاعلاج نیز مشمول این عفو خواهند شد. در بخش محکومیت‌های جزای نقدی نیز با توجه به اینکه تعدادی از محکومان توانایی پرداخت مبلغ محکومیت خود را ندارند به شرطی که مدتی از حبس خود را تحمل کرده باشند و بابت بخشی از آن در حال تحمل حبس باشند باقی حبس آنها مشمول رفت اسلامی و عفو خواهد شد.

وی گفت: افرادی که شاکی خصوصی دارند حتماً باید در مهلتی که از طریق این دستورالعمل اعلام می‌شود نسبت به جلب رضایت شکات خود و پرداخت خسارت آنها اقدام کنند و در غیر این صورت مشمول عفو نخواهند شد.

معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: مرتکبین جرایم مهم که امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند مثل سارقان مسلح، افرادی که دارای سابقه‌های متعدد کیفری هستند، جرایم مواد مخدر و سرقت مسلحانه و در مجموع افرادی که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده جاسوسان و کسانی که با دول متخاصم به ویژه رژیم غاصب صهیونیستی همکاری داشتند و یا در گروه‌های غیرقانونی عضویت داشته‌اند از شمول این عفو خارج هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه همه مشمولین عفو زندانی نیستند و تعدادی از آنها خارج از زندان هستند و مجازات‌های غیر از حبس دارند، در این عفو برای آنها نیز شرایط عفو در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: همه این رویکردها نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی برای اینکه مهرورزی و رافت خود را نشان دهد این عفو معیاری را در نظر گرفته است تا افراد زیادی مشمول عفو شوند. در دوره‌های گذشته و به مناسبت‌های مختلف تقریباً ۳ هزار نفر در هر مناسبت مشمول عفو می‌شدند پیش‌بینی ما این است که در عفو اخیر چندین برابر این نفرات مشمول عفو شوند.

مظفری خاطرنشان کرد: امیدواریم کسانی که از این عفو بهره‌مند می‌شوند فرصت را غنیمت شمرده و از این پس رویکرد آنها در زندگی به نحوی باشد که شاهد بازگشت مجدد آنها به زندان نباشیم.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود روسای دادگستری‌های سراسر کشور نیز با جدیت و طبق برنامه‌ای که به آنها اعلام شده دستورالعمل مذکور را دنبال کنند و با فوریت و دقت به آن عمل کنند.