بازدید سرزده رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از پاسگاه مرکزی اینچه برون گنبدکاووس

بازدید سرزده رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از پاسگاه مرکزی اینچه برون گنبدکاووس
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در جریان سفر به شرق استان گلستان به بازدید از پاسگاه مرکزی اینچه برون گنبدکاووس پرداخت و از تلاش‌های شبانه روزی مرزبانان قدردانی کرد.

 

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان نماینده رئیس قوه قضاییه در ادامه سفر به شرق استان گلستان، از پاسگاه مرکزی اینچه برون گنبدکاووس بازدید کرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در بدو ورود با حضور در یادمان شهدا، به مقام شامخ شهدای مرزبانی ادای احترام کرد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در جریان این بازدید از تلاش‌های شبانه روزی مرزبانان غیور و شجاع که با رشادت و فداکاری در حال پاسداری از مرز‌های ایران اسلامی هستند تشکر و قدردانی کرد.

 

در این بازدید سردار حاتمی فرمانده مرزبانی استان گلستان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات و ماموریت‌های محوله، حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان را در جریان آخرین وضعیت امنیت منطقه و تعاملات مرزی قرار داد.

 

