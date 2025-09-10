به گزارش ایلنا، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان برگزاری هجدهمین مجمع عمومی آمبودزمان آسیایی در نانجینگ جمهوری خلق چین با فوکوی، معاون بازرسی انضباطی حزب کمونیست و قائم‌مقام کمیسیون ملی نظارت این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

فوکوی با بیان اینکه میان دو کشور از سال‌های گذشته تاکنون هماهنگی و همکاری خوبی در حوزه‌های نظارت، بازرسی و مبارزه با فساد وجود داشته است، گفت: با توجه به عضویت هر دو نهاد در هیئت مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی، فعالیت‌ها و همکاری‌های فیمابین در توسعه این انجمن بسیار قابل توجه بوده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن، تصریح کرد: امیدواریم تبادلات دوجانبه در راستای بهبود فعالیت‌های نظارت و بازرسی و همچنین ارتقای اهداف طرح «یک کمربند-یک جاده» گسترش یابد و روابطمان در نهاد‌های بین‌المللی نظیر شانگهای و بریکس به طور مشترک تقویت شود.

خداییان نیز با تقدیر از میزبانی کمیسیون ملی نظارت چین، گفت: ایران و چین دارای سابقه‌ای چند هزار ساله و روابط عمیق تاریخی هستند که از طریق جاده ابریشم تداوم داشته و امروز با موضع‌گیری‌های مشترک در مجامع بین‌المللی بیش از پیش تقویت شده است.

وی با اشاره به وظیفه اصلی سازمان بازرسی طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، اظهار داشت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین، رسیدگی به شکایات از کارگزاران دولتی و مبارزه با فساد از وظایف اصلی این سازمان است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر تجربیات ارزشمند این نهاد در زمینه مبارزه با فساد، گفت: چنانچه یادداشت تفاهم امضا شده میان طرفین نیاز به تجدیدنظر و تقویت داشته باشد، اصلاحات لازم صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه تشکیل کارگروه مشترک تحقیقاتی و تیم‌های مشترک در زمینه بازرسی و نظارت می‌تواند همکاری‌های دو جانبه را تقویت کند، افزود: ما آمادگی تبادل اطلاعات در حوزه شیوه‌های نوین بازرسی، استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی، داده‌کاوی و سامانه‌های الکترونیکی را داریم و امیدواریم با به‌روزرسانی تفاهمنامه که ۹ سال از امضای آن می‌گذرد، نقشه راه مشترکی برای آینده ترسیم شود.

فوکوی در ادامه با اعلام موافقت با پیشنهادات طرف ایرانی گفت: از سال ۲۰۱۸ وزارت نظارت چین به کمیسیون ملی نظارت ارتقا یافته و وظایف گسترده‌تری بر عهده گرفته است؛ بنابراین بازنگری و تقویت تفاهمنامه می‌تواند به عنوان نقشه راه مشترک عمل کند.

وی افزود: بخش‌های روابط بین‌الملل هر دو نهاد این موضوع را در دستور کار قرار خواهند داد.

خدائیان همچنین با اشاره به حمایت از حقوق اتباع چینی مقیم ایران گفت: سازمان بازرسی کل کشور آمادگی دارد شکایات اتباع چینی از سازمان‌ها و نهاد‌های ایرانی را رسیدگی کند و این موضوع می‌تواند از طریق سفارت چین در تهران اعلام شود.

وی با اشاره به دیدار خود با بازرگانان ایرانی مقیم شرق چین اظهار داشت: علی‌رغم سرمایه‌گذاری گسترده این فعالان اقتصادی و ایجاد هزاران فرصت شغلی در چین، آنان در امور اولیه تجاری با مشکل مواجه‌اند. مهم‌ترین مشکل، خودداری بانک‌های چینی از افتتاح حساب برای ایرانیان و محرومیت آنان از سامانه‌های پرداخت تلفن همراه است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: این مسئله در سایر کشور‌ها برای ایرانیان وجود ندارد و انتظار می‌رود کمیسیون ملی نظارت چین با ورود به موضوع، راه‌حل مناسبی برای رفع آن ارائه دهد.

خدائیان در ادامه خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی ایرانی مقیم چین، از عدم همکاری بانک‌های چینی و خودداری سکو‌های خدماتی برای ارائه خدمات به ایرانیان گله‌مند بودند، در حالی که چنین محدودیتی در هیچ کشور دیگری وجود ندارد.

وی افزود: انتظار داریم کمیسیون ملی نظارت چین برای جلوگیری از تضییع حقوق اتباع ایرانی وارد عمل شود.

فوکوی با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: حتماً مشکلات را بررسی کرده و از طریق نهاد‌های ذی‌ربط هماهنگی‌های لازم برای حل آن انجام خواهد شد.

فوکوی نیز با استقبال از پیشنهاد تجدید تفاهمنامه و گسترش همکاری‌های آمبودزمانی، گفت: موضوعات مطرح شده در دستور کار قرار خواهد گرفت و کارشناسان دو طرف موظف به ارزیابی و به‌روزرسانی تفاهمنامه پیشین خواهند بود.