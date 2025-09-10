توافق ایران و چین برای تجدید تفاهمنامه نظارتی و پیگیری مشکلات بانکی اتباع و فعالان اقتصادی ایرانی در چین
رؤسای نهادهای نظارتی ایران و چین در جریان برگزاری هجدهمین مجمع عمومی آمبودزمان آسیایی بر رفع مشکلات اقتصادی ایرانیان مقیم چین و تقویت همکاریهای دوجانبه تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان برگزاری هجدهمین مجمع عمومی آمبودزمان آسیایی در نانجینگ جمهوری خلق چین با فوکوی، معاون بازرسی انضباطی حزب کمونیست و قائممقام کمیسیون ملی نظارت این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
فوکوی با بیان اینکه میان دو کشور از سالهای گذشته تاکنون هماهنگی و همکاری خوبی در حوزههای نظارت، بازرسی و مبارزه با فساد وجود داشته است، گفت: با توجه به عضویت هر دو نهاد در هیئت مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی، فعالیتها و همکاریهای فیمابین در توسعه این انجمن بسیار قابل توجه بوده است.
وی با اشاره به نقش مؤثر سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضو هیئت مدیره و خزانهدار انجمن، تصریح کرد: امیدواریم تبادلات دوجانبه در راستای بهبود فعالیتهای نظارت و بازرسی و همچنین ارتقای اهداف طرح «یک کمربند-یک جاده» گسترش یابد و روابطمان در نهادهای بینالمللی نظیر شانگهای و بریکس به طور مشترک تقویت شود.
خداییان نیز با تقدیر از میزبانی کمیسیون ملی نظارت چین، گفت: ایران و چین دارای سابقهای چند هزار ساله و روابط عمیق تاریخی هستند که از طریق جاده ابریشم تداوم داشته و امروز با موضعگیریهای مشترک در مجامع بینالمللی بیش از پیش تقویت شده است.
وی با اشاره به وظیفه اصلی سازمان بازرسی طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، اظهار داشت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین، رسیدگی به شکایات از کارگزاران دولتی و مبارزه با فساد از وظایف اصلی این سازمان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر تجربیات ارزشمند این نهاد در زمینه مبارزه با فساد، گفت: چنانچه یادداشت تفاهم امضا شده میان طرفین نیاز به تجدیدنظر و تقویت داشته باشد، اصلاحات لازم صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه تشکیل کارگروه مشترک تحقیقاتی و تیمهای مشترک در زمینه بازرسی و نظارت میتواند همکاریهای دو جانبه را تقویت کند، افزود: ما آمادگی تبادل اطلاعات در حوزه شیوههای نوین بازرسی، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، دادهکاوی و سامانههای الکترونیکی را داریم و امیدواریم با بهروزرسانی تفاهمنامه که ۹ سال از امضای آن میگذرد، نقشه راه مشترکی برای آینده ترسیم شود.
فوکوی در ادامه با اعلام موافقت با پیشنهادات طرف ایرانی گفت: از سال ۲۰۱۸ وزارت نظارت چین به کمیسیون ملی نظارت ارتقا یافته و وظایف گستردهتری بر عهده گرفته است؛ بنابراین بازنگری و تقویت تفاهمنامه میتواند به عنوان نقشه راه مشترک عمل کند.
وی افزود: بخشهای روابط بینالملل هر دو نهاد این موضوع را در دستور کار قرار خواهند داد.
خدائیان همچنین با اشاره به حمایت از حقوق اتباع چینی مقیم ایران گفت: سازمان بازرسی کل کشور آمادگی دارد شکایات اتباع چینی از سازمانها و نهادهای ایرانی را رسیدگی کند و این موضوع میتواند از طریق سفارت چین در تهران اعلام شود.
وی با اشاره به دیدار خود با بازرگانان ایرانی مقیم شرق چین اظهار داشت: علیرغم سرمایهگذاری گسترده این فعالان اقتصادی و ایجاد هزاران فرصت شغلی در چین، آنان در امور اولیه تجاری با مشکل مواجهاند. مهمترین مشکل، خودداری بانکهای چینی از افتتاح حساب برای ایرانیان و محرومیت آنان از سامانههای پرداخت تلفن همراه است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: این مسئله در سایر کشورها برای ایرانیان وجود ندارد و انتظار میرود کمیسیون ملی نظارت چین با ورود به موضوع، راهحل مناسبی برای رفع آن ارائه دهد.
خدائیان در ادامه خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی ایرانی مقیم چین، از عدم همکاری بانکهای چینی و خودداری سکوهای خدماتی برای ارائه خدمات به ایرانیان گلهمند بودند، در حالی که چنین محدودیتی در هیچ کشور دیگری وجود ندارد.
وی افزود: انتظار داریم کمیسیون ملی نظارت چین برای جلوگیری از تضییع حقوق اتباع ایرانی وارد عمل شود.
فوکوی با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: حتماً مشکلات را بررسی کرده و از طریق نهادهای ذیربط هماهنگیهای لازم برای حل آن انجام خواهد شد.
فوکوی نیز با استقبال از پیشنهاد تجدید تفاهمنامه و گسترش همکاریهای آمبودزمانی، گفت: موضوعات مطرح شده در دستور کار قرار خواهد گرفت و کارشناسان دو طرف موظف به ارزیابی و بهروزرسانی تفاهمنامه پیشین خواهند بود.