رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور:
اصحاب پرونده قضایی میتوانند برای تسریع در کار رسیدگی به داوران حرفهای مراجعه کنند
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت که اصحاب پرونده قضایی میتوانند برای تسریع در کار رسیدگی به جای دادگستری، به داوران حرفهای مراجعه کنند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، در حاشیه بازدید از حوزه قضایی، پزشکی قانونی و اداره ثبت اسناد و املاک کلاله، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب که اصحاب پرونده قضایی؛ می توانند برای تسریع در کار رسیدگی؛ با توافق طرفین، به جای دادگستری، به داوران حرفه ای جهت بررسی پرونده، مراجعه کنند، گفت: حکم داوری در دادگستریها مورد تایید و با توجه به موافقت داوری توسط طرفین دعوا؛ قابلیت اجرا دارد.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی گفت: طی دو سه سال اخیر؛ حدود ۲۵۰۰ داور حرفهای تربیت شدهاند و پس از گزینش، از قوه قضائیه پروانه داوری حرفهای دریافت کردهاند.
رئیس توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه برخی از این داوران، قضات بازنشسته با بیش از سی سال تجربه هستند، تصریح کرد: به نفع مردم است؛ برای تسریع در کار، کاهش هزینه و پیشگیری از اطاله دادرسی و کم شدن زمان رسیدگی؛ پس از تحقیق و بررسی برای داوری، نزد داور حرفهای؛ که دارای سلامت اخلاقی، صلاحیت علمی و مهارتی و دارای پروانه است؛ مراجعه کنند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه به فعالیتهای شوراهای حل اختلاف و دادگاه صلح و سازش پرداخت و گفت: حدود ۴۲ درصد از تعداد ۴ میلیون و چهارصد تا پانصد هزار پرونده وارده سالانه، در شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح، منجر به سازش میشود؛ که بسیار ارزشمند است.
وی از برکات این اتفاق هم سخن گفت و بیان داشت: هر صلح و سازشی، خانواده را حفظ میکند، رفقا را برای رفاقت نگه میدارد، دعواها عمق پیدا نمیکنند و از دعواهای جدید؛ نیز پیشگیری میکند.