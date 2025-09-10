خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه وحدتی دزفول

بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه وحدتی دزفول
کد خبر : 1684390
لینک کوتاه کپی شد.

​امیر سرتیپ خلبان واحدی با حضور در پایگاه شکاری وحدتی دزفول، از بخش های مختلف این یگان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه شکاری وحدتی دزفول، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و بررسی وضعیت آمادگی رزمی این پایگاه، چند طرح خدماتی و رفاهی را افتتاح کرد.
وی ضمن سرکشی از قرارگاه سربازی و بررسی وضعیت روحی و رفاهی کارکنان وظیفه، از بخش‌های عملیاتی پایگاه نیز بازدید کرد.
فرمانده نیروی هوایی در نشست با فرماندهان و مدیران پایگاه، بر تقویت روحیه سلحشوری، انضباط و ارتقای سطح آمادگی رزمی کارکنان تأکید کرد و اظهار کرد: روحیه جهادی و ایمان راسخ، رمز پیروزی فرزندان ملت در برابر هر تهدید دشمن است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی