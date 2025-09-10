عراقچی گفت: از قبل یک سفر دوجانبه به تونس تنظیم شده بود، اما مذاکرات ایران با آژانس درباره چارچوب جدید همکاری، که با مجوز شورای عالی امنیت ملی آغاز شده بود، به نقطه‌ای رسیده بود که نیازمند جلسات در سطوح بالا و نهایی کردن متن توافق بود. به پیشنهاد وزیر خارجه مصر، جلسه در قاهره برگزار شد. بنابراین در مسیر عزیمت به تونس، توقفی در قاهره داشتم.

وزیر خارجه ایران تصریح کرد: یک دور مذاکره بیش از سه ساعته با آقای گروسی برگزار شد تا به توافق نهایی بر سر متن دست یابیم.

او گفت: همچنین یک دیدار دوجانبه با مقامات مصری شامل وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور مصر انجام شد.

عراقچی روابط ایران و مصر را «رو به جلو» توصیف کرد و گفت بسیاری از موانع رفع شده و درک و تفاهم خوبی بین دو کشور شکل گرفته است.

او با بیان اینکه «مشورت‌های منطقه‌ای ایران نیز ادامه دارد و تبادل نظر صورت می‌گیرد»، گفت: وزیر خارجه مصر با تلاش خود کمک کرد تا توافق بهتر و سریع‌تر حاصل شود.

عراقچی از دولت مصر و وزیر خارجه این کشور نیز تشکر کرد.

وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: توافق جدید حاصل شده در سایه تحولات پس از حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران است.

عراقچی تأکید کرد که ایران همواره به عنوان عضو ان‌پی‌تی و با توافقات موجود، با آژانس همکاری داشته و برنامه هسته‌ای کشور صلح‌آمیز و تحت نظارت آژانس بوده است.

او گفت: پس از حمله اخیر، شرایط جدیدی ایجاد شد و ایران در گفت‌وگو با آژانس تأکید کرد که همکاری باید تحت چارچوب جدید و متفاوت انجام شود. نهایتاً آژانس این درخواست ایران را پذیرفت و مذاکرات منجر به توافق شد. تمامی مراحل شروع مذاکره و بندهای مورد نظر ایران، در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شده بود.

وزیر خارجه ایران تصریح کرد: مهم‌ترین ویژگی سند تصویب‌شده، پذیرش نگرانی‌های امنیتی مشروع ایران توسط آژانس و ایجاد چارچوب جدید همکاری است که با شرایط گذشته متفاوت خواهد بود.

دیپلمات عالی رتبه ایران افزود: در این توافق صراحتا قانون مجلس شورای اسلامی پذیرفته شده که در چارچوب این قانون باید عمل کنیم و مسیری که قانون مجلس تعیین کرده یعنی اینکه همه چیز باید توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب شود، نیز در این سند به رسمیت شناخته شده و اینکه ایران از آن مسیر همکاری های خود را هماهنگ می کند. بنابراین می توانم عرض کنم چارچوب جدید دقیقا منطبق با قانون مجلس شورای اسلامی است و در مسیری که قانون مجلس تعیین کرده حرکت می کند، به نگرانی‌های امنیتی ایران توجه کرده و حقوق ایران را به رسمیت شناخته و شکل جدیدی از همکاری با آژانس را تعریف می‌کند.

او همچنین گفت: این تمام خواسته‌هایی بود که ما از این توافق داشتیم و در این توافق هم آمده است.

وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: باید تاکید کنم بر اساس این توافق هیچ دسترسی به بازرسان آژانس الان داده نمی شود مگر در بحث نیروگاه بوشهر به خاطر تعویض سوخت این نیروگاه. براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی این دسترسی داده شده بود و الان جریان دارد.

عراقچی تصریح کرد: نفس این توافق هیچ دسترسی ایجاد نمی‌کند. براساس گزارش‌هایی که ایران بعدا خواهد داد نوع دسترسی‌ها باید در زمان خودش مورد مذاکره قرار بگیرد.

او در ادامه گفت: در مورد شکل و نوع دسترسی‌های آژانس در این توافق هیچ صحبتی نشده است و به بعد از ارائه گزارش ایران در مذاکرات جداگانه‌ای که در آینده صورت می‌گیرد، موکول شده است.

وزیر خارجه ایران گفت: در مجموع فکر می‌کنم گام جدیدی در مسیر درست برداشته شده است و بهانه‌جویی‌ها را کامل از بین می برد. کسانی که دنبال بهانه بودند که برای مقاصد خودشان سوءاستفاده کنند، این توافق آن‌ها را خلع سلاح می‌کند.

عراقچی همچنین گفت: یک نکته بسیار مهم وجود دارد که باید به آن تاکید کنم؛ همان‌طور که در کنفرانس مطبوعاتی گفتم، این سند و ادامه حیات این سند به شرط آن است که هیچ اقدام خصمانه‌ای به شمول اسنپ‌بک علیه جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد.

او در ادامه گفت: من اینجا در مذاکرات با گروسی و طرف مصری و کنفرانس مطبوعاتی بیان کردم که اعتبار این توافق تا وقتی است که هیچ اقدام خصمانه ای از حمله فعال شدن سازوکار موسوم به ماشه علیه ایران صورت نگیرد.

عراقچی تاکید کرد: بار دیگر باید تشکر کنم از وزیر خارجه و رییس جمهور مصر که در حقیقت اعتبار سیاسی خود را پشت این توافق قرار دادند و کمک کردند که توافق انجام شود. الان دیگر این توافقی بین ایران و آژانس با حضور و پشتیبانی مصر است لذا اعتبار بیشتری پیدا می‌کند. امیدواریم این توافق مسیر را به سمت راه‌حل دیپلماتیک پیش ببرد، به شرطی که طرف های مقابل در ادعاهای خود در مورد اینکه خواهان یک راه‌حل دیپلماتیک هستند، جدی باشند.

وزیر خارجه ایران در پایان گفت: فکر می‌کنم برخوردهایی که در شورای حکام نسبت به این موضوع خواهد شد، بسیار تعیین کننده است.