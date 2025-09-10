برگزاری دهمین دور گفتگوهای حقوق بشری ایران و فدراسیون روسیه

رؤسای هیئت‌های ایران و روسیه در این دور از گفتگوها، با استقبال از برگزاری این گفتگوها و تاکید بر اهمیت و ضرورت استمرار آن، وجود سابقه‌ای ۲۲ ساله در تمایل و اراده دو کشور در انجام مشورت‌های دو جانبه حقوق بشری را یکی از نشانه‌های ارتقاء تدریجی و پایدار مناسبات فیمابین دو کشور با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های ممکن ارزیابی کردند.

در این دور از گفتگوها طرفین آخرین تحولات حقوق بشری در سطوح ملی دو کشور و سطوح منطقه و بین‌المللی بویژه در مجامع بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند و بر لزوم همکاری و تعامل معنادار و هدفمند دو کشور در موضوعات حقوق بشری بویژه با هدف مقابله با هرگونه سو استفاده از حقوق بشر برای اعمال فشار بر کشورها جهت دستیابی به اهداف راهبردی سیاسی، تاکید کردند.

در این گفتگوها تجاوز نظامی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران از جمله ابعاد انسانی و حقوق بشری آنکه منجر به شهادت بیش از هزار و صد نفر انسان بی گناه و مجروحیت بیش از شش هزار نفر و تخریب و آسیب جدی به هزاران واحد مسکونی در شهرهای مختلف ایران شد، مورد بررسی قرار گفت.

وضعیت حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی علیه ساکنین غزه از دیگر مباحث مطرح در این اجلاس بود. در پایان این نشست طرفین ضمن تاکید بر اهمیت استمرار و تقویت و ارتقاء این گفتگوها، توافق کردند دور بعدی گفتگوها به میزبانی فدراسیون روسیه در سال ۲۰۲۶ برگزار شود.