ابلاغ افزایش ۳۲ تا ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد که میزان افزایش به شرح زیر است:

۱. آن دسته از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان مستریم‌بگیران تأمین اجتماعی که مستمری آنها معادل یا کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و تا پایان ۱۴۰۳ برقرار بوده مشمول افزایش ۴۵ درصد مستمری از ابتدای امسال می‌شوند

۲. آن دسته از بازنشستگان، از کارافتادگان و بازکاندگان مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که مستمری آنها بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال گذشته بوده با افزایش ۳۲ درصدی مستمری (نسبت به سال قبل) به علاوه رقم ثابت ۹۳۱ هزار و ۶۰۵ تومانی می‌شوند

۳. مستمری ازکارافتادگان جزئی وسایر افرادی که مستمری آنها به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه، تعیین شده، افزایش ۴۵ درصدی داشته و مشمول مزایای جانبی می‌شوند

۴. کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود

۵. با إعمال افزایش‌های فوق، مجموع مبالغ قابل پرداخت به حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی به همراه مزایا و کمک‌هزینه‌های جانبی شامل حق عائله‌مندی، حق اولاد (یک نفر)، تأمین معیشت و حق مسکن کمتر از ۱۵ میلیون و ۸۱ هزار و ۳۲ تومان نخواهد بود.