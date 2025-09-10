واکنش مشاور رهبری انقلاب به حمله تروریستی اسرائیل به قطر
مشاور و دستیار رهبری انقلاب گفت: تعرض به تمامیت ارضی قطر از سوی صهیونیستها، عبرتی است برای کسانی که امنیت و توسعهشان را در پیمان ابراهیم و کریدور آیمک جستوجو میکنند.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی با اشاره به حمله تروریستی روز گذشته رژیم اسرائیل به دوحه پایتخت قطر، نوشت: «بیش از ۴دهه است ایران هشدار میدهد، سگ هار منطقه برایش فرقی ندارد که به چه کشوری حمله کند.
داستان تعرض به تمامیت ارضی قطر وانجام ترور توسط صهیونیستها، عبرتی است برای آنهایی که امنیت و توسعهشان را در پیمان ابراهیم و کریدور آیمک جستجو میکنند.»