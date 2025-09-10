ضرورت اقدام عملی جهان اسلام برای متوقف کردن رژیم جنایتکار صهیونی

به گزارش ایلنا، متن بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی در محکومیت جنایت هوایی رژیم صهیونیستی علیه هیئت مذاکره‌کننده صلح فلسطینی به شرح زیر است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با اندوه و خشم عمیق، جامعه جهانی شاهد جنایتی هولناک و غیرقابل بخشش از سوی رژیم صهیونیستی بود؛ حمله هوایی عمدی و مستقیم به مقر هیئت مذاکره‌کننده صلح فلسطینی در قطر، که در حال انجام مأموریت انسانی و دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس و کاهش رنج مردم مظلوم غزه بودند. این اقدام شوم نه تنها یک جنایت جنگی آشکار، بلکه ترور سیاسی، نقض حاکمیت ملی قطر به‌عنوان کشور میزبان، و تجاوزی آشکار به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو است.

شهادت جمعی از اعضای این هیئت دیپلماتیک متعهد به صلح، نشان‌دهنده سیاست مستمر رژیم اشغالگر قدس در نابودی هرگونه راه‌حل سیاسی و سرکوب هر صدایی است که خواستار عدالت و توقف خونریزی باشد. این جنایت، مرز‌های جنگ را فراتر از میدان نبرد کشانده و دیپلماسی را هدف قرار داده است؛ اقدامی که سابقه‌ای بسیار خطرناک در تاریخ روابط بین‌الملل محسوب می‌شود.

این حمله در سایه حمایت آشکار و بی‌پرده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، صورت گرفته است. ترامپ پیش‌تر با انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و ارائه طرح موسوم به «معامله قرن»، زمینه تجاوز و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی را فراهم کرد و با حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی خود شریک مستقیم این جنایات شد. سکوت و انفعال برخی قدرت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی نیز به‌منزله همدستی در این جنایت‌هاست.

مجمع جهانی بیداری اسلامی این اقدام تروریستی را شدیداً محکوم می‌کند و از شورای امنیت سازمان ملل، دادگاه کیفری بین‌المللی و تمامی نهاد‌های حقوق بشری جهان می‌خواهد که فوراً:

۱. کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی برای بررسی و تعیین مسئولیت‌های حقوقی این جنایت تشکیل دهند.

۲. قطعنامه‌ای فوری برای محکومیت رژیم صهیونیستی صادر و عضویت آن در تمامی نهاد‌های بین‌المللی تعلیق شود.

۳. ترامپ و مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به عنوان متهمان اصلی جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

۴. تحریم‌های فوری اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک علیه رژیم اشغالگر و حامیان آن اعمال گردد.

صلح جهانی هرگز با سکوت در برابر ظلم و ترور محقق نخواهد شد. شهادت این دیپلمات‌ها باید زنگ هشداری برای همه آزادی‌خواهان جهان باشد. امروز زمان ایستادگی است؛ ایستادگی برای فلسطین، برای عدالت، برای انسانیت.

اگر این تجاوز جدید رژیم صهیونیستی پاسخی قاطع و متناسب از سوی کشور‌های منطقه دریافت نکند، به‌طور قطع آغازگر مرحله‌ای تازه از تجاوزات توسعه‌طلبانه در چارچوب طرح شوم «خاورمیانه از نیل تا فرات» خواهد بود. صدور بیانیه‌های محکومیت کافی نیست؛ امروز جهان اسلام و کشور‌های عربی باید به راه‌حل‌های اساسی و اقدامات عملی مشترک برای مقابله با این رژیم دست یابند.