احداث سد چایلی و رفع مشکلات آبی مردم ۶ روستای کاسه این سد باید در دستور کار قرار گیرد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در نشست مسئولان شهرستان مراوه‌تپه اظهار کرد: هدف ما از سفر به استان گلستان به ویژه شهرستان مراوه‌تپه بررسی مسائل و مشکلات مردم منطقه برای انعکاس آن در سطح ملی و پیگیری در جهت رفع آن‌هاست.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، ابراز کرد: آن دسته از مشکلاتی که در حوزه قوه قضاییه مطرح شود، در مدت زمان کوتاهی رفع خواهد شد چرا که رئیس قوه قضاییه تاکید دارند اگر وعده‌ای در این سفرها به مردم و مسئولان شهرستان داده می‌شود، حتما باید پیگیری و آن‌ها را به سرانجام رساند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیمارستان شهرستان مراوه‌تپه مجهز به امکانات و تجهیزات پیشرفته است، جذب نیروی انسانی، کادر درمانی و پزشکان متخصص نیاز مردم منطقه این شهرستان است و تلاش خواهیم کرد تا این مشکل با انتقال به دستگاه مربوطه رفع شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، تصریح کرد: رفع مشکلات آب، پیگیری رفع مشکلات احداث سد چایلی و مردم ۶ روستای کاسه این سد و احداث ساختمان پزشکی قانونی از جمله موضوعات مهمی است که پیگیری آن را انجام خواهیم داد.

وی بیان کرد: یکی از اولویت‌های مهم قوه قضاییه، پیگیری مطالبات مردم و احقاق حقوق عامه است و در بررسی میدانی از شهرستان مراوه‌تپه، راه‌اندازی دادسرای عمومی و انقلاب ضرورت دارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور یادآور شد: در سفر استانی رئیس جمهور شهید ابراهیم رئیسی به استان گلستان، احداث آموزشگاه شبانه‌روزی دخترانه به ظرفیت ۷۰۰ نفر مصوب شده و اعتبار ۴۰ میلیارد تومان برای آن تعیین شده بود که علی‌رغم تامین زمین، اعتبار لازم برای این پروژه تخصیص نیافته که با توجه به اهمیت موضوع، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

