تاکید رئیسجمهور بر پرداخت ماهانه کالابرگ به هفت دهک جامعه
رئیسجمهوری تأکید کرد: میخواهیم کالابرگ را حتماً بهصورت ماهانه ارائه کنیم و مصمیم که این اقدام قطع نشود.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در گفتوگویی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه تامین معیشت مردم، اظهار کرد: در زمینه معیشتی مصمم هستیم کالابرگ را حتماً بهصورت ماهانه ارائه کنیم و نیز مصممیم که قطع نشود.
وی ادامه داد: در دولت هم این موضوع بررسی شده و در حال تنظیم منابع هستیم که کالابرگ معیشتی را به هفت دهکی که باید پرداخت کنیم حتماً پرداخت کنیم.