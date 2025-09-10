به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه تامین معیشت مردم، اظهار کرد: در زمینه معیشتی مصمم هستیم کالابرگ را حتماً به‌صورت ماهانه ارائه کنیم و نیز مصممیم که قطع نشود.