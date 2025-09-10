خبرگزاری کار ایران
تاکید رئیس‌جمهور بر پرداخت ماهانه کالابرگ به هفت دهک جامعه

تاکید رئیس‌جمهور بر پرداخت ماهانه کالابرگ به هفت دهک جامعه
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: می‌خواهیم کالابرگ را حتماً به‌صورت ماهانه ارائه کنیم و مصمیم که این اقدام قطع نشود.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه تامین معیشت مردم، اظهار کرد: در زمینه معیشتی مصمم هستیم کالابرگ را حتماً به‌صورت ماهانه ارائه کنیم و نیز مصممیم که قطع نشود. 

وی ادامه داد: در دولت هم این موضوع بررسی شده و در حال تنظیم منابع هستیم که کالابرگ معیشتی را به هفت دهکی که باید پرداخت کنیم حتماً پرداخت کنیم.

 

