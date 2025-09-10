دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهید مرتضی بهرامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در دیدار با خانواده شهید مرتضی بهرامی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ارتش در استان فارس، ضمن تقدیر از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های این شهید عزیز، بر جایگاه والای صبر و استقامت در برابر مشکلات تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش ماندگار شهدای این حماسه در پاسداری از آرمان‌های انقلاب و ملت، ادامه دادن راه آنان را وظیفه‌ای ملی و دینی دانست و گفت: مرام حسینی و روحیه عاشورایی، مشعل فروزانی است که مسیر عزت و استقلال را برای امت اسلامی روشن نگاه می‌دارد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تجلیل از صبر و پایداری بازماندگان این شهید بزرگوار، یاد و خاطره حماسه‌آفرینی‌های ایشان را گرامی داشت و بر حفظ و انتقال این فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده تأکید کرد.