قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در این ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی ایران مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از دولت مصر به‌دلیل نقش برجسته و سازنده‌اش در تسهیل روند دیپلماسی ابراز می‌دارد.»



وی افزود: چارچوب همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ـکه تحقق آن مستلزم پرهیز از اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز و پاسخ‌گویی متقابل به حسن‌نیت ایران است با تلاش‌های وزیر امور خارجه مصر و حمایت‌های رئیس‌جمهور السیسی امکان‌پذیر شد.



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران، دوست تمام کشورهایی است که راه صلح را بر مسیر درگیری و تنش ترجیح می‌دهند.