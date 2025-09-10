قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی
سید عباس عراقچی، از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در این ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی ایران مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از دولت مصر بهدلیل نقش برجسته و سازندهاش در تسهیل روند دیپلماسی ابراز میدارد.»
وی افزود: چارچوب همکاری ما با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ـکه تحقق آن مستلزم پرهیز از اقدامات غیرقانونی و تحریکآمیز و پاسخگویی متقابل به حسننیت ایران است با تلاشهای وزیر امور خارجه مصر و حمایتهای رئیسجمهور السیسی امکانپذیر شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران، دوست تمام کشورهایی است که راه صلح را بر مسیر درگیری و تنش ترجیح میدهند.