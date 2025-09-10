خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی

قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی
کد خبر : 1684251
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس عراقچی، از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در این ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی ایران مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از دولت مصر به‌دلیل نقش برجسته و سازنده‌اش در تسهیل روند دیپلماسی ابراز می‌دارد.»

وی افزود: چارچوب همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ـکه تحقق آن مستلزم پرهیز از اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز و پاسخ‌گویی متقابل به حسن‌نیت ایران است  با تلاش‌های وزیر امور خارجه مصر و حمایت‌های رئیس‌جمهور السیسی امکان‌پذیر شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران، دوست تمام کشورهایی است که راه صلح را بر مسیر درگیری و تنش ترجیح می‌دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی