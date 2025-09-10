خبرگزاری کار ایران
عراقچی وارد تونس شد

عراقچی وارد تونس شد
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به شمال آفریقا، با استقبال رسمی محمد علی النفطی، وزیر امور خارجه تونس وارد این کشور شد.

عراقچی امروز طی دیدارهای رسمی با وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور تونس در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.

