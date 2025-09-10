عراقچی وارد تونس شد
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به شمال آفریقا، با استقبال رسمی محمد علی النفطی، وزیر امور خارجه تونس وارد این کشور شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت امور خارجه
عراقچی امروز طی دیدارهای رسمی با وزیر امور خارجه و رئیسجمهور تونس در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.