عراقچی وارد تونس شد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به شمال آفریقا، با استقبال رسمی محمد علی النفطی، وزیر امور خارجه تونس وارد این کشور شد.