عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره پیش نویس قطعنامه برای لغو تحریم ها گفت: رایزنی‌های ایران در سطوح بالا به منظور تأمین منافع ملت ایران انجام می‌شود مانند آنچه دز مصر انجام شد.

وی ادامه داد: البته باید توجه داشت علیرغم اینکه ایران به تعهدات خود عمل کرده و انواع بازرسی‌ها را قبل از تصویب قانون مجلس مبنی بر تعلیق، همکاری انجام داده بود اما آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به تکالیف خود عمل نکرد. یکی از مأموریت‌های جدی آقای عراقچی در دیدار با گروسی این بود که با صراحت و تمام توان به مدیرکل آژانس یادآوری کند که آن‌ها نه تنها به مسئولیت‌های خود عمل نکرده‌اند بلکه از حدود قانونی و مقررات هم سرپیچی کرده‌اند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره جلسه مقامات ایرانی با مسئولان آژانس که در آن چارچوب همکاری‌های دو طرف مشخص شده است، گفت: البته شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون مجلس، اداره امور را بر عهده دارد و در جلسات متعددی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با وزیر خارجه و مسئولان مربوطه برگزار کرده، بر ضرورت رعایت حداکثری قانون مجلس تأکید شده است.

مقتدایی گفت: در اولین فرصت پس از بازگشت آقای عراقچی، گزارش این رایزنی‌ها و تفاهم صورت گرفته در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار خواهد گرفت.

وی درباره اقدام کره جنوبی در تنظیم این پیش‌نویس قطعنامه گفت: اقداماتی که انجام می‌شود تا زمانی که به نتیجه مورد نظر ایران نرسد و خواسته‌های ایران تأمین نشود، همچنان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود در مورد اینکه آیا اراده‌ها به قطعنامه تبدیل می‌شود یا خیر، باید از هرگونه گمانه‌زنی زودهنگام و خوش‌بینی‌هایی که می‌تواند آسیب‌زننده باشد، خودداری کنیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: ما دائماً تأکید می‌کنیم که مدیر کل آژانس و مجموعه آژانس باید به تعهدات و تکالیف خود در برابر ایران عمل کنند. البته آنچه که فضا را به نفع ایران می‌سازد می‌تواند امیدوارکننده باشد، اما ما تا وقتی که به نتایج مطلوب نرسیم، قضاوتی نخواهیم داشت.

