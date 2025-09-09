به گزارش ایلنا، جلسه شورای همکاری دولت و دانشگاه با هدف بررسی راهکارهای علمی و اجرایی برای حل معضل آب در کشور، بعد از ظهر امروز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ با حضور دکتر مسعود پزشکیان و جمعی از صاحب‌نظران، دانشگاهیان و مسئولان اجرایی برگزار شد.

در این نشست، اعضای دو کارگروه اصلی شورا در بخش آب کشاورزی و آب شرب و شهری و همچنین کمیته‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، به ارائه گزارش از آخرین اقدامات انجام‌شده در راستای گردآوری اطلاعات و تدوین راهکارهای عملیاتی برای عبور از بحران آبی کشور پرداختند.

رئیس جمهور در این جلسه، با تشریح اهداف راهبردی تشکیل این شورا، آن را تلاشی در جهت ایجاد تحولات بنیادین در حکمرانی منابع آب کشور بر پایه داده‌های علمی و راهبردهای برگرفته از ظرفیت دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت‌:‌ ضمانت اجرایی تصمیمات این شورا در گرو طراحی یک ساختار مدیریتی منسجم است که در آن مسئولیت‌ها و وظایف هر بخش و هر استان به‌طور دقیق تعریف و تبیین شود.

پزشکیان در ادامه سخنان خود، با تعیین چهار مأموریت کلیدی برای این شورا، چارچوب اقدامات آینده آن را ترسیم کرد و افزود : نخستین مأموریت، شناسایی دقیق مناطق آب‌ریز کشور و تدوین نسخه‌های مدیریت و توزیع منابع آبی متناسب با اقلیم و نیازهای واقعی هر منطقه است . شناخت علمی و دقیق حوزه‌های آب‌ریز و تدوین برنامه‌ای مبتنی بر نیازها و توان طبیعی هر منطقه، نخستین گام در مسیر اصلاح ساختار مدیریت آب کشور خواهد بود.

رئیس جمهور در تبیین وظایف کمیته اجتماعی شورا، بر ضرورت آگاهی‌بخشی فراگیر نسبت به وضعیت منابع آبی کشور و چشم‌انداز پیش رو تأکید کرد و گفت: مأموریت اصلی این کمیته، اطلاع‌رسانی و اقناع همه اقشار جامعه از نخبگان و سیاستمداران تا آحاد مردم است. برای تحقق این هدف باید از ظرفیت رسانه‌ها به نحو شایسته بهره گرفت چرا که در غیاب همراهی عمومی، حتی بهترین راهکارها نیز به نتیجه نخواهد رسید.

پزشکیان تصریح کرد : مردم باید بدانند دولت هیچ‌گاه تصمیمی برخلاف منافع آنان اتخاذ نمی‌کند بلکه در پی صیانت از حیات، سرمایه و معیشت ایشان است چرا که زندگی بدون آب ممکن نیست.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نقش مهم کمیته‌های حقوقی و اقتصادی شورا، خواستار مشارکت فعال این کمیته‌ها در تصمیم‌سازی‌ها شد و اظهار داشت :‌ این کمیته‌ها باید با درگیر کردن فعالانه ذی‌نفعان فرایندها به‌ویژه کشاورزان راهکارهایی برای ایجاد مشاغل جایگزین در مناطقی که نیاز به اصلاح الگوی کشت وجود دارد، ارائه دهند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود استانداری‌ها را حلقه کلیدی در اجرای مصوبات شورا دانست و تصریح کرد : استانداران موظف‌اند ساختاری مشابه این شورای را با مشارکت اساتید و نخبگان دانشگاهی در سطح استان‌ها ایجاد کرده و ضمن تدوین راهکارهای متناسب با شرایط خاص هر منطقه، جمع‌بندی این پیشنهادات را به اجلاس استانداران ارائه کنند.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت پیگیری منظم روند فعالیت شورا اظهار داشت: روند کار شورا را به‌صورت روزانه پیگیری خواهم کرد. مسئله آب باید به‌صورت ریشه‌ای و نه موقتی حل شود. این نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور است.

پزشکیان در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به اهمیت مطالعات تطبیقی در حوزه آب استفاده از ظرفیت مشاوران برجسته بین‌المللی را ضروری دانست و گفت: امروزه بسیاری از کشورها نه‌تنها بر بحران‌های آبی غلبه کرده‌اند، بلکه در مسیر مقابله با بیابان‌زایی نیز گام‌های بلندی برداشته‌اند. ما نیز باید با بهره‌گیری از این تجارب موفق، مسیر پیشرفت در این زمینه را هموار کنیم.

رئیس‌جمهور همچنین به نقش مهم و تأثیرگذار نمایندگان مجلس در تحقق اهداف شورا اشاره و تصریح کرد: نمایندگان مجلس می‌توانند در این مأموریت ملی نقش‌آفرینی تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. بر همین اساس، ارتباط مستمر و نزدیک با آنان برقرار خواهد شد تا بتوانیم با زبانی مشترک، توسعه و بارگذاری روی منابع آبی را به‌درستی کنترل و مدیریت کنیم.