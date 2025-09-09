ابطحی:
گویا اسرائیل و آمریکا کاربرد موشک را برای زدن میز مذاکره می دانند
یک فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: گویا اسراییل و آمریکا کاربرد موشک را برای زدن میز مذاکره میدانند. مذاکره را دوست ندارند. در رودربایستی گفتوگو می کنند. حرف حساب که بشنوند و یا ببینند دستوراتشان را عملی نمیکنند با موشک مذاکره را ادامه میدهند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی ابطحی در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به قطر، در شبکه ایکس نوشت:
«گویا اسراییل و آمریکا کاربرد موشک را برای زدن میز مذاکره می دانند. دوست ندارند مذاکره را. تو رودربایستی گفتگو می کنند. حرف حساب که بشنوند و یا ببینند دستوراتشان را عملی نمی کنند با موشک مذاکره را ادامه می دهند.
وسط میز مذاکره ایران و آمریکا یا وسط میز مذاکره حماس و آمریکا را زدند.»