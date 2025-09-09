امضای توافق نامه از سرگیری مجدد همکاری بین ایران و آژانس

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با مدیر کل آژانس انرژی اتمی که تحت نظارت مصر در قاهره پایتخت این کشور برگزار شد، توافق نامه ازسرگیری مجدد همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را امضا کردند.

عراقچی که صبح سه شنبه وارد قاهره شده بود ابتدا ملاقاتی سه جانبه با وزیر خارجه مصر و رافائل گروسی و در پی آن ملاقات دو ساعته‌ای با رافائل گروسی داشت، که پشت در‌های بسته انجام شد و پس از آن به قصر اتحادیه رفت و با رئیس جمهور مصر ملاقات کرد.

پس از این ملاقات‌ها آقای عراقچی و آقای گروسی با حضور در وزارت خارجه مصر و با حضور بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر، توافق نامه از سرگیری مجدد همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را امضا کردند.