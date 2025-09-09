بقایی از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران و آژانس بین الملل انرژی اتمی درباره نحوه تعامل در وضعیت جدید، متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به تفاهم رسیدند.