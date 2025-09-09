خبرگزاری کار ایران
بقایی از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد

بقایی از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران و آژانس درباره نحوه تعامل در وضعیت جدید، متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به تفاهم رسیدند.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران و آژانس بین الملل انرژی اتمی درباره نحوه تعامل در وضعیت جدید، متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به تفاهم رسیدند.

مذاکرات وزیر امور خارجه و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر امروز در قاهره انجام شد.

جزییات این تفاهم تا دقایقی دیگر در نشست خبری وزیر امور خارجه، اعلام خواهد کرد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
