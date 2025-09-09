بقایی از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران و آژانس درباره نحوه تعامل در وضعیت جدید، متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز کشورمان به تفاهم رسیدند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران و آژانس بین الملل انرژی اتمی درباره نحوه تعامل در وضعیت جدید، متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز کشورمان به تفاهم رسیدند.
مذاکرات وزیر امور خارجه و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر امروز در قاهره انجام شد.
جزییات این تفاهم تا دقایقی دیگر در نشست خبری وزیر امور خارجه، اعلام خواهد کرد.