جعفر قنادباشی کارشناس مسائل آفریقا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به مصر و آینده روابط تهران و قاهره گفت: روابط ما با مصر طی دو ماه گذشته امکان گسترش بیشتری پیدا کرده است. امکان بازگشایی سفارت‌خانه‌ها و عادی شدن روابط بسیار بیشتر شده است. این امر به یکسری مسائل منطقه‌ای و گرایش‌های منطقه‌ای که وجود دارد، برمی‌گردد.

وی ادامه داد: یک میزان گرایشی از سوی کشورهای عربی نسبت به ما وجود دارد، مانند عربستان و این موضوع تأثیر زیادی بر مصر دارد زیرا مصر در سیاست خارجی خود نیم نگاهی به عربستان دارد. لذا یکی از دلایل این وضعیت، دیپلماسی فعالی است که ما اجرا می‌کنیم. ما نسبتاً در عرصه دیپلماتیک فعال شده‌ایم.

مصر به عنوان یک کشور اسلامی اهمیت زیادی برای ما دارد

این کارشناس سیاست خارجی با بیان اینکه کشور مصر از چند جهت برای ما اهمیت دارد، تصریح کرد: یکی از دلایل اهمیت مصر برای ما، آفریقایی بودن آن است و آفریقا در سیاست خارجی ما اولویت دارد. دیگر اینکه مصر به عنوان یک کشور خاورمیانه در خط مقدم کمک به فلسطین است. بیش از ۴۰ کشور کمک‌های خود را به غزه منتقل می‌کنند و ما نیز نقشی در این زمینه داریم. همچنین، مصر به عنوان یک کشور اسلامی، جزو ارکان سازمان همکاری‌های اسلامی تلقی می‌شود.

روابط اقتصادی با مصر می تواند تکمیل کننده روابط ما با خاورمیانه باشد

قنادباشی افزود: مسئله دیگری که برای ما اهمیت دارد، کانال سوئز است و ما از آن استفاده می‌کنیم. طبیعتاً کشتیرانی ما و روابط دوجانبه‌مان نیز بخش دیگری از این روابط است. ما همواره در طول تاریخ روابط خوبی با مصری‌ها داشته‌ایم و لذا این موارد از نظر دوجانبه، امکاناتی است که می‌توانیم در اختیار هم بگذاریم. روابط اقتصادی ما با مصر می‌تواند به خوبی تکمیل‌کننده روابط ما با کشورهای خاورمیانه باشد. مصر یکی از بنیان‌گذاران جنبش عدم تعهد است و از این نظر نیز جایگاه ویژه‌ای در گذشته داشتند البته اکنون این موضوع کمی خدشه‌دار شده است.

قناد باشی در خصوص میانجگری مصر میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار کرد: ما نیازی به میانجی نداریم. بحث این بود که ماموریت‌ها و سفرهایی که صورت می‌گیرد، با سیاست‌ها منطبق هست یا نه وگرنه اختلافی وجود ندارد که ما نیاز به میانجی داشته باشیم. حتی مصری‌ها هم در عرصه انرژی هسته‌ای اقداماتی کرده‌اند که از نظر ما خطا محسوب نمی‌شود.

وی درباره همکاری‌های ما با مصر گفت: ما همکاری‌های زیادی با هم داریم، اما هنوز به سطح همکاری‌های جدی نرسیده‌ایم و هنوز سفارت‌خانه‌های دو کشور راه‌اندازی نشده است. به نظر من، بیشتر همکاری‌های ما در زمینه سیاسی پیش از آغاز به کار سفارتخانه‌ها است.

اگر مصر با ما وحدت کند، جهان اسلام با ما وحدت خواهد داشت

این تحلیل‌گر مسائل جهان اسلام با تاکید بر اینکه روابط ما با مصر در طول تاریخ خوب بوده است، بیان کرد: اکنون هم هفته وحدت است و روابط مصری‌ها با جهان شیعه هم خوب بوده است، اگر مصر با ما وحدت کند، جهان اسلام با ما وحدت خواهد داشت. دانشگاه الازهر سمبل مرکز فکری اهل سنت به شمار می‌رود و قم نیز روابطی با آن‌ها داشته است. به هر حال، باید بگویم که مصری‌ها با قابلیت‌های زیادی که دارند، می‌توانند برای وحدت جهان اسلام و همکاری‌های استراتژیک بسیار مؤثر باشند.

می‌توانیم همکاری‌های خوبی در زمینه های سیاسی و اقتصادی داشته باشیم

وی خاطرنشان کرد: جایگاه استراتژیک مصر در عرصه نظامی و ادوات نظامی خود، می‌تواند به ما کمک کند. ما هم در عرصه نظامی موفقیت‌های زیادی داریم و می‌توانیم همکاری‌های خوبی داشته باشیم. همچنین، در زمینه مرکبات و منسوجات نیز پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند. به عنوان مثال، پرتقال‌های آن‌ها می‌تواند به ایران منتقل شود. ما می‌توانیم در برخی از کمبودها کمک کنیم و در زمینه صادرات، مشتری خوبی برای محصولات خود داشته باشیم. بنابراین، همکاری در هر بخش اقتصادی و سیاسی می‌تواند به ما کمک کند.

