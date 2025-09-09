خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس‌جمهور پزشکیان ضمن محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر:

رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت قائل نیست و هر تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند

رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت قائل نیست و هر تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند
کد خبر : 1684164
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور ضمن محکومیت قاطع اقدام غیرقانونی، ضدبشری و ضدصلح رژیم صهیونیستی در حمله به خاک قطر و ترور رهبران مقاومت فلسطین گفت: این اقدام تروریستی بازنمای این واقعیت است که رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت و ترور قائل نیست و از سوی دیگر هرگونه تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک قطر تصریح کرد: از سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهادهای بین‌المللی انتظار می‌رود که در برابر این تجاوز آشکار، واکنش فوری، قاطع و عملی نشان دهند؛ صلح پایدار در منطقه تنها با پایان دادن به اشغالگری و تجاوز امکان‌پذیر است.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

رژیم صهیونیستی امروز بار دیگر و در سایه سکوت پرسش‌برانگیز جامعه جهانی، مرتکب اقدامی جنایتکارانه شد و با حمله به خاک کشور قطر و هدف قرار دادن رهبران مقاومت فلسطین، نه تنها قوانین بین‌المللی و اصول انسانی را زیر پا گذاشت، بلکه صلح و ثبات منطقه را آماج تجاوز آشکار خود قرار داد. این اقدام تروریستی بازنمای این واقعیت است که رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت و ترور قائل نیست و از سوی دیگر هرگونه تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران این اقدام غیرقانونی، ضدبشری و ضدصلح را به شدت محکوم می‌کند. حمله به یک کشور مستقل، نقض صریح حاکمیت ملی و منشور سازمان ملل متحد است و بی‌تفاوتی قدرت‌های جهانی در برابر این رفتارها، خطر گسترش بحران و جنگ را در منطقه دوچندان خواهد کرد.
ما ضمن ابراز همبستگی با دولت و ملت برادر قطر و مردم مظلوم فلسطین، تأکید می‌کنیم که تجاوزگری و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی نه تنها عزم ملت فلسطین برای آزادی و مقاومت را تضعیف نخواهد کرد، بلکه اتحاد ملت‌های منطقه در برابر این اشغالگری و بی‌عدالتی را مستحکم‌تر خواهد ساخت.
از سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهادهای بین‌المللی انتظار می‌رود که در برابر این تجاوز آشکار، واکنش فوری، قاطع و عملی نشان دهند. صلح پایدار در منطقه تنها با پایان دادن به اشغالگری و تجاوز امکان‌پذیر است.
جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که همواره تأکید کرده است، در کنار همه ملت‌های مظلوم منطقه خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و تجاوزکارانه امنیت و آینده منطقه را به خطر اندازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی