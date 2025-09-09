۹۲ زندانی در تهران در آستانه میلاد پیامبراکرم(ص) آزاد شدند

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه از این تعداد زندانیان ۴۲ نفر در روز جاری آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند، اظهار کرد: همچنین مقدمات آزادی ۵۰ نفر دیگر از زندانیان نیز فراهم شد که به زودی به آغوش گرم خانواده خود باز خواهند گشت.

وی ضمن تشریح وضعیت یکی از زندانیان آزاد شده خاطرنشان کرد: در این میان، وضعیت یکی از زندانیان که به لحاظ عجز از پرداخت بدهی به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در زندان بود و ضامنی نیز جهت برخورداری از مرخصی نداشت، به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت که بدوا با استفاده از کارت شناسایی دختر وی به مرخصی اعزام شد و سپس در خارج از زندان به اشتغال درآمد.

القاصی افزود: در ادامه مبلغ یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان از این مبلغ توسط خانواده وی تامین و ۱۴۰ میلیون توسط ستاد دیه و ۴۹۱ میلیون تومان پیرو تماس تلفنی با خانواده و از محل اعتبارات خیرین تامین گردید که بلافاصله این زندانی در روز جاری آزاد گردید.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با اشاره به اینکه برای تک تک زندانیان پرونده‌ای در شورای حل اختلاف و مددکاری زندان تشکیل شده است، تصریح کرد: کل بدهی ۹۲ نفر زندانی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بوده که با پرداخت ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل خیرین و همچنین ۱۲ میلیارد تومان آورده توسط خانواده زندانیان یا اخذ وام قرض الحسنه و مابقی با گذشت شاکی تامین شد.