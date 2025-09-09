خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره

دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
کد خبر : 1684130
لینک کوتاه کپی شد.

نشست مشترک وزیران امور خارجه ایران، مصر و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست مشترک «سید عباس عراقچی» و »بدر عبدالعاطی» وزیران امور خارجه ایران و مصر و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره برگزار شد.

وزیر امور خارجه ایران صبح سه‌شنبه برای دیدار با مقامات مصر و رایزنی با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد قاهره شد.

عراقچی پیش از این آمادگی ایران را برای تدوین شیوه‌نامه تعامل با آژانس در وضعیت جدید اعلام کرده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی