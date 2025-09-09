دیدار سهجانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
نشست مشترک وزیران امور خارجه ایران، مصر و مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست مشترک «سید عباس عراقچی» و »بدر عبدالعاطی» وزیران امور خارجه ایران و مصر و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره برگزار شد.
وزیر امور خارجه ایران صبح سهشنبه برای دیدار با مقامات مصر و رایزنی با مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی وارد قاهره شد.
عراقچی پیش از این آمادگی ایران را برای تدوین شیوهنامه تعامل با آژانس در وضعیت جدید اعلام کرده بود.