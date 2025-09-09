به گزارش ایلنا، نشست مشترک «سید عباس عراقچی» و »بدر عبدالعاطی» وزیران امور خارجه ایران و مصر و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره برگزار شد.