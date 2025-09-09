واکنش ایران به «اقدام جنایتکارانه» رژیم صهیونیستی در دوحه
سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام خطرناک و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن رهبران حماس در دوحه را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سهشنبه و در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به قطر و تلاش برای ترور مقامات حماس گفت: ما این خبر را دقایقی قبل شنیدیم. این اقدام رژیم صهیونیستی در ادامه جنایاتی است که این رژیم با نقض همه هنجارها و قواعد بینالمللی مرتکب شده است.
بقائی در گفتوگو با صداوسیما تصریح کرد: این اقدام، اقدامی فوقالعاده خطرناک و جنایتکارانهای است؛ نقض فاحش همه قوانین و مقررات بینالمللی، نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی قطر و حمله به مذاکرهکنندگان فلسطینی است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران که همراه با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در قاهره حضور دارد، گفت: ما مشغول بررسی دقیق اتفاقاتی هستیم که افتاده است، ولی در هر حال از دیدگاه حقوق بینالملل، این اقدام، اقدامی بسیار خطرناک و نقض اصول، اهداف و قواعد منشور ملل متحد است.
بقائی در پایان گفت: این موضوع باید کشورهای منطقه و کل جامعه جهانی را بیش از پیش هوشیار کند و هشداری باشد در مورد خطرات مترتب بر تداوم بیعملی و بیتفاوتی جامعه جهانی نسبت به تعرضات و قانونشکنیهایی که رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و منطقه غرب آسیا مرتکب میشود.