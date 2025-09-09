خبرگزاری کار ایران
به‌مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع) صورت گرفت؛

موافقت رهبر انقلاب با ضوابط عفو و تخفیف مجازات محکومان

در آستانه هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام صادق(ع) رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، در نامه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درخواست عفو و تخفیف مجازات برای محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا ۱۹ شهریور قطعیت می‌یابد، درخواست شده است.

در نامه رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات درباره محکومان جرائم امنیتی آمده است؛ باید از زمان قطعیت حکم این افراد بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد مشروط براینکه از زمان قطعیت دادنامه فاقد هرگونه موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و اقدام ضد امنیتی و یا اقدامات ضد انسجام ملی و معارضه‌آمیز باشند.

براساس نامه رئیس قوه قضائیه باقیمانده حبس بیماران صعب‌العلاج و یا لاعلاج نیز مشمول این عفو می‌شود، مشروط براینکه بیماری آنان به تأیید کمیسیون پزشکی قانونی رسیده باشد.

بخشی از این عفو و تخفیف مجازات در مورد محکومان جزای نقدی است که جزئیات آن در نامه رئیس قوه قضائیه آمده است.

«سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار و یا سارقینی که دارای محکومیت کیفری هستند»، «جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه»، «خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات»، «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی»، «جاسوسی وهمکاری با دول متخاصم وعضویت درگروه‌های تروریستی»، «آدم‌ربایی، اسید پاشی، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی»، «مباشرت و یا معاونت در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی» و «قاچاق مشروبات الکلی» از جمله جرائمی هستند که از این عفو و تخفیف مجازات مستثنی شده‌اند.

