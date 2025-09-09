به گزارش ایلنا، سردار سلیمانی در اجلاسیه ملی جهاد مقدس در فردوس گفت: دشمنان از الگو شدن حرکت‌ها جهادی در کشور‌های مسلمان بیمناک هستند و نمی‌خواهند که در سایر کشور‌ها این حرکت‌ها نشر یابد.

وی گفت: ۱۳ شهریور هر سال یادآور سالروز اولین کاروان جهادی به سرپرستی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۴۷ به فردوس است که در آن روز‌ها با مجموعه‌ای از افراد انقلابی به این شهرستان آمدند و خدمات شایانی ارائه دادند و اکنون در کشور صد هزار گروه جهادی برای خدمت به مردم نقش آفرینی می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: اگر تحریم اقتصادی می‌شویم و اگر دشمنان گسترده‌ترین علمیات روانی را به راه می‌اندازند از تبدیل شدن ملت ایران به الگوی آزادی‌خواه و استقلال طلب هراس دارند.

سردار سلیمانی گفت: ملت ایران در انقلاب اسلامی منادی صلح و آزادی بود و امروز در سطح جهان در این مسیر قدم برمی‌دارد.

وی گفت: دشمنان ملت ایران به ویژه صهیونیست‌ها و آمریکا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را علیه ملت ایران آغاز کردند، اما ملت بزرگ و انقلابی ایران در برابر ظالمان به پا خواستند.

سردار سلیمانی افزود: ملت ایران قدرتی به جهان نشان داد و فرزندان ایران در نیرو‌های مسلح و فرماندهان اقتدار آفرین نیرو‌های مسلح با شهادتشان و رهبری حکیمانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، دشمن را شکست دادند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور هم در این همایش گفت: ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این همایش، در قالب حرکت‌های جهادی امروز بزرگترین طرح آبخیز تا جالیز کشور در فردوس به بهره برداری می‌رسد.

سردار زهرایی افزود: در مراسم سال گذشته این همایش مقرر شد حجمی از خدمات زیرساختی و معیشتی و اشتغالزایی به مردم ارائه شود که در همین راستا این طرح بزرگ که شامل قنات و استخر بزرگ تعادل بخشی با گنجایش یک میلیون مترمکعبی آب است افتتاح و تحویل بهره برداران می‌شود.

وی گفت: برای سال آینده هم کتاب دوم دوباره فردوس و ساخت تله فیلم یا سریالی از واقعه ۱۳ شهریور سال ۴۷ توسط صدا و سیما در برنامه است.

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم در این اجلاسیه گفت: تغییر اقلیم در سال‌های اخیر عرصه منابع طبیعی و کشاورزی را با چالش جدی مواجه کرده و بحران آب به همراه مسائل مرتبط با سیلاب و فرسایش خاک، تهدیدی جدی محسوب می‌شود.

وحید افزود: برای مدیریت این بحران‌ها باید انسجام در بخش‌های مختلف ایجاد شود و یکی از اقدامات مؤثر وزارت جهاد کشاورزی در این راستا، اجرای طرح «آبخیز تا جالیز» است که با هدف بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک و کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی دنبال می‌شود.

وی گفت: طرح آبخیز تا جالیزی که در قالب حرکت های جهادی انجام شده و امروز در فردوس افتتاح‌ می شود در سطح کشور نمونه است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌تواند تا ۴ برابر دبی آب قنوات و چاه‌ها را افزایش دهد.

رئیس مجمع نمایندگان استان هم گفت: راه نجات کشور حرکت‌های جهادی است.

نصیری با گرامیداشت ۱۳ شهریور سالروز حضور رهبر معظم انقلاب در زلزله ۱۳۴۷ فردوس و ترویج فرهنگ کار جهادی گفت: حضور رهبر انقلاب و حرکت جهادی ایشان در حادثه زلزله، الگویی برای مسئولان و مردم است که نشان می‌دهد رفع مشکلات نیازمند اقدام فوری و بدون انتظار برای تشویق یا پاداش است.

وی با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب که مسیر نجات کشور، حرکت‌های جهادی و حضور فعالانه در صحنه است افزود: حرکت‌های جهادی باید به صورت عملی و مستمر در میدان انجام شود و اگر می‌خواهیم مشکلات کشور و استان مرتفع شود، تنها راه آن تلاش بی‌وقفه و کار جهادی است.

حجت الاسلام شاکری امام جمعه فردوس نیز گفت: این همایش باشکوه برای چندمین سال است که به همت مسئولان استانی و کشوری برگزار می‌شود و اقدام جهادی رهبر معظم انقلاب پس از زلزله سال ۱۳۴۷ در فردوس، اکنون به الگویی مطرح در کشور‌های مختلف تبدیل شده که نامش حرکت جهادی است.

در این همایش همچنین از دو اثر در اجلاسیه ملی جهاد مقدس در فردوس شامل خاطره مصور کمک رهبر انقلاب به مردم خانکوک برای برپایی نماز جماعت و تجمعات مذهبی، و پروژه واقعیت مجازی آبخیز تا جالیز با بازسازی سه‌بعدی رونمایی شد.

