تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین نژاد در دیوان عالی کشور

امیرحافظ سلیمانی وکیل مدافع خانواده الهه حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: حکم اعدام متهم پرونده قتل عمدی الهه حسین‌نژاد پس از فرجام‌خواهی، در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این حکم نیز در دیوان عالی کشور عیناً تأیید شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد که ۴ خرداد حین بازگشت به منزل به قتل رسیده بود در ۶ مردادماه ۱۴۰۴ در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی غلامرضا جواهری و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای دو طرف برگزار شد.

القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران ۸ مرداد ماه گفته بود: رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شده که این رأی ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

