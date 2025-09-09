در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین نژاد در دیوان عالی کشور
وکیل خانواده الهه حسین نژاد از تایید حکم اعدام متهم پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد.
امیرحافظ سلیمانی وکیل مدافع خانواده الهه حسیننژاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: حکم اعدام متهم پرونده قتل عمدی الهه حسیننژاد پس از فرجامخواهی، در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: این حکم نیز در دیوان عالی کشور عیناً تأیید شد.
دادگاه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسیننژاد که ۴ خرداد حین بازگشت به منزل به قتل رسیده بود در ۶ مردادماه ۱۴۰۴ در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی غلامرضا جواهری و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای دو طرف برگزار شد.
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران ۸ مرداد ماه گفته بود: رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شده که این رأی ظرف ۲۰ روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.