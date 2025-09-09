قوه قضاییه برای مبارزه با گرانفروشی و ساماندهی بازار مصمم است

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به استان گلستان و در آستانه میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) با روحانیون شیعی و اهل سنت استان گلستان و نمایندگانی از اقشار مختلف مردم این استان، در فضایی صمیمی دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار، با تبریک میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: وحدت در ابعاد دینی و ملی از ضروریات مُسَلم و از تاکیدات مؤکد اعاظم و بزرگان دین است؛ باید همگان پاسدار وحدت و انسجام دینی و ملی باشیم و الحمدلله استان گلستان در این زمینه پیشتاز است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مطالبات نمایندگان اقشار مختلف مردم و نخبگان استان گلستان گفت: امروز مسئله رونق تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور از جمله اساسی‌ترین موضوعات می‌باشد؛ برای رفع مشکلات اقتصادی و حتی به منظور دفع شر دشمنان، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری برای تولید داریم؛ جذب سرمایه‌گذاری برای تولید نیز مستلزم تامین امنیت سرمایه‌گذاران است؛ ما نسبت به این موضوع در قوه قضاییه، اهتمام تام داریم.

رئیس دستگاه قضا گفت: همگان باید هوشیار باشیم که دشمن به وجود برخی از مشکلات در کشور و نارضایتی‌هایی که ممکن است به واسطه این مشکلات در میان مردم ایجاد شود امید بسته است؛ فلذا باید با کمک به رونق تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور، امید دشمن را ناامید سازیم.

رئیس عدلیه بیان داشت: ما در قوه قضاییه می‌توانیم به دولت کمک کنیم تا تسهیلات بانک‌ها و امکانات دولتی در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار گیرد که حقیقتاً قصد سرمایه‌گذاری برای تولید دارند؛ ما می‌توانیم مشکلاتی که بر سر راه صادرکنندگان و واردکنندگان وجود دارد را با کمک سایر دستگاه‌های مسئول رفع سازیم. ما اعتقاد راسخ داریم که باید تلاش شود مواد اولیه تولیدی از جمله نهاده‌های دامی در داخل کشور تولید شوند اما اکنون تا به آن وضعیت نائل شویم، باید همه دست در دست هم دهیم تا مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی برطرف شود تا به واسطه کمبود این کالاها به تولید کشور ضربه‌ای وارد نشود.

قاضی‌القضات گفت: تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی، تحت حمایت کامل و جامع قوه قضاییه هستند و چنانچه برای آنان مشکلات حقوقی و قضایی و حتی کیفری ایجاد شود، ما نهایت تلاش خود را به کار می‌بندیم تا ابزار تولیدی آنها توقیف نشود و محدودیت‌های بلاوجه و غیرضرور نظیر مسدودالحسابی برای آنها ایجاد نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قوه قضاییه برای مبارزه با گرانفروشی و ساماندهی بازار و مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط کشور، مصمم است؛ قطعاً آنجایی که جرم واقع شود با قاطعیت عمل خواهیم کرد و جلوی مجرم را می‌گیریم و انجایی که مربوط به تعزیرات باشد کمک می‌کنیم تا بخش مربوطه، وظایف قانونی خود را به صورت کامل انجام دهد.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما سران قوا، هماهنگی مطلوبی داریم و جلسات منظمی را برپا می‌کنیم، اما باید تاکید کنم که این هماهنگی ما باید در عمل خود را نشان دهد و نقطه اصلی این مقوله در امرِ مبارزه با عوامل تورم‌ساز و کسری بودجه است. دولت در این زمینه به فکر است و قوه قضاییه و مجلس هم کمک خواهند کرد تا نارسایی‌هایی که سبب کسری بودجه می‌شوند رفع گردند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: کمبود بارندگی و ضعف مدیریت سبب بروز مشکلاتی در حوزه آب در کشور شده است؛ فلذا همه قوا باید دست در دست هم دهیم تا مشکلات این حوزه را با مدیریت صحیح برطرف سازیم.

رئیس عدلیه بیان داشت: تمام تلاش ما گسترش عدالت است؛ توزیع عادلانه امکانات و بهره‌برداری همه مردم از امکانات کشور، یکی از اولویت‌های اساسی ماست؛ در اینجا باید توجه داشت که رابطه مستقیمی میان رشد و ترقی کشور و گسترش عدالت وجود دارد.

قاضی‌القضات تاکید کرد: اهتمام ما مبارزه همه‌جانبه با فساد اما به روش عالمانه است؛ ما معتقدیم روش مبارزه با فساد نباید به‌گونه‌ای باشد که خود مولد فساد شود و تبعات فاسد به دنبال داشته باشد. مبارزه با فساد باید سبب گسترش عدالت شود و حلاوت آن را مردم احساس کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما طی مدت اخیر بر ریشه‌ها و گلوگاه‌های فسادزا دست گذاشته‌ایم و در همین راستا به احصاء منابع و مصارف کشور پرداخته‌ایم؛ ادعا نمی‌کنم که در این مسیر به موفقیت کامل نائل شده‌ایم اما به طور کلی نتایج مطلوبی حاصل شده است. در همین راستا، امروز ساماندهی کالاها و اقلام در بنادر، گمرکات و انبارهای کشور بسیار مطلوب‌تر از گذشته است.

رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: نرخ خرید تضمینی برخی محصولات با افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های جانبی، تناسب ندارد و من این موضوع را پیگیری خواهم کرد؛ همچنین پیگیر پرداخت طلب گندمکاران و امهال تسهیلات کشاورزانِ خسارت‌دیده خواهم بود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان طی سخنانی اظهار کرد: دو سفر قبلی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قامت ریاست قوه قضاییه به استان گلستان، دارای ثمرات و خیرات فراوانی بود و امیدواریم که این سفر نیز دارای برکات زیادی برای مردم این دیار باشد.

وی افزود: آنهایی که به دنبال جدایی و شکاف میان مسلمانان و نبی مکرم اسلام(ص) هستند باید بدانند که امت اسلامی نه تنها با توطئه‌ها و خدعه‌های دشمن دست از حضرت رسول‌الله(ص) نمی‌کشد بلکه محبتش نیز به آن شخصیت عظیم‌الشأن روز به روز بیشتر می‌شود.

نماینده خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران استان گلستان نیز در این جلسه خواستار اِعمال اشدّ مجازات برای مُخلان آرامش و امنیت جامعه شد و در ادامه بر پیگیری و اجرای قانون حجاب در کشور تاکید کرد.

نماینده علمای شیعه استان گلستان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت تلاش حداکثری مسئولان در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم، از عدم نظارت بر بازار و بی‌ثباتی قیمت کالاهای اساسی انتقاد کرد.

نماینده علمای اهل سنت استان گلستان نیز در این جلسه با بیان اینکه این استان نماد وحدت اقوام و مذاهب در کشور است، اظهار کرد: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه تمام توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.

وی افزود: دستگاه قضایی استان گلستان بزرگترین مشکلات این استان نظیر طرح گردشگری آشوراده را حل کرده است و ما امیدواریم که در حوزه توسعه‌ی تجارت در اینچه‌برون نیز با جدیت وارد عمل شود.

نماینده نخبگان استان گلستان نیز در این جلسه خواستار افزایش حمایت‌های حقوقی و قضایی از مخترعان و مبتکران شد و تاکید کرد: باید با نگاه عدالت‌محور و به صورت برابر، فرصت‌ها در اختیار نخبگان قرار بگیرند.

نماینده کشاورزان استان گلستان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از پیگیری مطالبات گندم‌کاران توسط دستگاه قضایی، از افزایش نامتناسب قیمت نهاده‌های دامی انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم سودآوری، جوانان و تحصیلکردگان رغبتی برای ورود به بخش کشاورزی را ندارند، گفت: این روزها حال کشاورزان به دلیل عدم اجرای قانون خرید تضمینی، خوب نیست.

