خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شناسایی انحراف در عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری های خارجی ایران توسط دیوان محاسبات کشور

شناسایی انحراف در عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری های خارجی ایران توسط دیوان محاسبات کشور
کد خبر : 1683988
لینک کوتاه کپی شد.

طبق بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، در عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و شرکت‌های تابعه آن، انحرافات متعددی در چند محور شناسایی شد.

به گزارش  ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور،طبق بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، در عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و شرکت‌های تابعه آن، انحرافات متعددی در چند محور شناسایی شد. از جمله این انحراف ها، می توان به سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک و فاقد توجیه، ورود به پروژه‌های غیرمرتبط با ماموریت شرکت که تناسبی با اهداف استراتژیک ندارد، انعقاد قرارداد با شرکت‌های فاقد اعتبار بین‌المللی و انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدون کار کارشناسی و اخذ وثایق کافی اشاره کرد.

 همچنین عدم شفافیت قراردادها، نبود تضامین معتبر و ضعف در کنترل و نظارت موثر در موارد متعدد، زمینه بروز کلاهبرداری توسط برخی شرکای خارجی را فراهم کرده است.

بر اساس نظر دیوان محاسبات کشور ادامه فعالیت این شرکت‌ها بدون انجام اصلاحات ساختاری و حسابرسی مستقل، فاقد توجیه اقتصادی بوده و خطر ورشکستگی عملیاتی را در پی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی