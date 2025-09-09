شناسایی انحراف در عملکرد مالی شرکت سرمایهگذاری های خارجی ایران توسط دیوان محاسبات کشور
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور،طبق بررسیهای دیوان محاسبات کشور، در عملکرد مالی شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران و شرکتهای تابعه آن، انحرافات متعددی در چند محور شناسایی شد. از جمله این انحراف ها، می توان به سرمایهگذاریهای پر ریسک و فاقد توجیه، ورود به پروژههای غیرمرتبط با ماموریت شرکت که تناسبی با اهداف استراتژیک ندارد، انعقاد قرارداد با شرکتهای فاقد اعتبار بینالمللی و انجام سرمایهگذاریهای خارجی بدون کار کارشناسی و اخذ وثایق کافی اشاره کرد.
همچنین عدم شفافیت قراردادها، نبود تضامین معتبر و ضعف در کنترل و نظارت موثر در موارد متعدد، زمینه بروز کلاهبرداری توسط برخی شرکای خارجی را فراهم کرده است.
بر اساس نظر دیوان محاسبات کشور ادامه فعالیت این شرکتها بدون انجام اصلاحات ساختاری و حسابرسی مستقل، فاقد توجیه اقتصادی بوده و خطر ورشکستگی عملیاتی را در پی دارد.