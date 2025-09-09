خبرگزاری کار ایران
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه از پروژه مخزن آب زیتون‌تپه آزادشهر بازدید کرد

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان، از پروژه مخزن آب زیتون‌تپه آزادشهر بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، ناصر سراج در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان، از پروژه مخزن آب زیتون‌تپه آزادشهر بازدید کرد.

این پروژه زیرساختی و حیاتی برای تأمین آب شرب منطقه که تا کنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما به دلیل عدم تأمین اعتبار مالی متوقف شده است.

معاون منابع آب ضمن ارائه گزارش از روند پروژه، اعلام کرد اقدامات جهت فسخ قرارداد با پیمانکار در حال انجام است تا شروع به فعالیت مجدد صورت پذیرد.

سراج ضمن تاکید بر اهمیت این پروژه و اشاره به قابل حل بودن مشکلات از طریق مسئولین شهرستانی و استانی تاکید کرد که یک‌روز هم نباید این پروژه متوقف بماند و باعنایت به ضرورت و حیاتی بودن تامین آب شهروندان مقرر شد پروژه از فردا آغاز به فعالیت کند و مشکلات و موانع به فرماندار و دادستان شهرستان گزارش تا دستورات مقتضی صادر شود.

در ادامه ناصر سراج از اداره پزشکی قانونی شهرستان آزادشهر بازدید کرد. از جمله مشکلات عنوان شده از سوی مدیریت این واحد کمبود نیروی انسانی علی الخصوص پزشک، عدم وجود نیروی حفاظت جهت پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت محیط، نداشتن برق اضطراری هنگام قطعی برق بود که در ادامه معاون قوه قضاییه افزود موضوع در جلسه استانی بررسی خواهد شد.

