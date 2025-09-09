بررسی مشکل ثبتی و اراضی موقوفه بندرگز توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به گزارش ایلنا،‌ حسن بابایی در یکصد و هشتاد و نهمین سفر استانی به عنوان نماینده رئیس دستگاه قَضا در استان گلستان حضور یافت.

بابایی در اولین برنامه این سفر با حضور در شهرستان بندرگز، ضمن پیگیری ماموریت‌های محوله، با مقامات این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

تجدید میثاق با شهدا و آرمان‌های انقلاب

رئیس سازمان ثبت در بدو ورود به شهرستان بندرگز، با حضور در گلزار شهدای ابن شهرستان به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

بررسی مشکل ثبتی و اراضی موقوفه بندرگز

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه ای با حضور مقامات این شهرستان، به بررسی مشکلات و معضلات این شهرستان پرداخت‌.

در این جلسه، فرماندار، رئیس دادگستری و دادستان بندرگز به ارائه گزارش از آخرین وضعیت شهرستان در حوزه های مختلف پرداختند.

بررسی معضل تداخلات اراضی، موقوفات شهرستان، وضعیت اسناد و مطالبات مردم از جمله محور گفتگوهای ثبتی در این جلسه بود.

استفاده حداقلی از مجازات حبس

بابایی در جریان بازدید از دادسرا و دادگاه‌های مستقر در بندگز ضمن دیدار با کارکنان قضایی و اداری و بررسی برخی پرونده‌ها، در سخنانی اظهار داشت: در رسیدگی به امور مردم اخلاق و تقوا دو عنصر مهم است و مبنای کار در دستگاه قضایی تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی افراد است.

وی همچنین افزود: استفاده حداقلی از مجازات حبس رویکرد دستگاه قضاست و تا می‌توانید از مجازات‌های جایگزین و غیر حبس استفاده کنید.

خدمت به خانواده شهدا افتخار بزرگی است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با خانواده شهیدان قندهاری در بندرگز گفت: حضور در جمع خانواده شهدا از تکالیف اخلاقی و معنوی ماست.

وی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام رئیس دستگاه قضا به خانواده معزز شهدا گفت: امنیت و اقتدار ایران اسلامی مرهون خون شهیدان و ایثارگری آنان است و کمترین وظیفه ما سرکشی از خانواده‌های بزرگوار شهیدان و حمایت از ایشان است‌.

